Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки.

Екстрене додаткове фінансування Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,3 млрд доларів вже надійшло в Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду надійшли в Україну. Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми та підтримку економіки. Загалом МВФ надав нашій державі 2,7 млрд доларів з початку повномасштабної війни. Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку нової спеціальної програми, яка запрацює наступного року. Спасибі нашим партнерам і союзникам за непохитну підтримку", - написав він.

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Війна в Україні та допомога МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

Атака РФ на Україну 10 жовтня:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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