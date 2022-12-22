Зокрема, нова програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив тексти листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової моніторингової програми для України.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, програма передбачає заходи щодо збільшення податкових надходжень і пожвавлення внутрішнього ринку запозичень, забезпечення довгострокової стабільності фінансового сектора, стримування монетарного фінансування, а також поліпшення державного управління та прозорості державних інститутів.

"Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи, які реалізував і планує реалізувати уряд України та Національний банк України протягом періоду дії програми у 2022-2023 роках. Їх було схвалено Радою директорів Міжнародного валютного фонду 19 грудня", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що виконання положень Меморандуму наблизить країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ у 2023 році.

Меморандум передбачає скасування мораторію на податкові перевірки та відміну спрощеної системи оподаткування з 1 липня 2023 року.

"Ми рішуче налаштовані на визначення додаткових джерел надходжень. За технічної допомоги МВФ ми працюватимемо над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики", - сказано у документі.

Зазначається, що це включатиме подання трьох законопроектів до парламенту: щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок, а також щодо скасування спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме ставку єдиного податку в розмірі 2%, а також відновлення довоєнного режиму для цих платників податків. Третій законопроект передбачає забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у закладах роздрібної торгівлі, включно з відновленням відповідальності за порушення цих вимог. Вказані положення мають набути чинності з 1 липня 2023 року.

Ухвалення цих законопроектів є структурним маяком з терміном виконання у кінці січня 2023 року.

"Орієнтовний приріст надходжень у 2023 році від скасування змін спрощеного режиму оподаткування оцінюється приблизно на рівні 0,13% ВВП у 2023 році. Ми також продовжуємо працювати над ширшим дизайном податкової політики та заходами для побудови сучасної системи адміністрування доходів (зокрема, включно з обмеженням можливості ухилення від оподаткування ПДФО через використання спрощеного режиму оподаткування платниками податків ІІІ групи), що допоможе нам досягти цілей фіскальної політики в післявоєнний період", - йдеться в документі.

Війна в Україні та допомога МВФ:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у витратах і пом'якшити наслідки війни.

Раніше в Нацбанку заявляли, що Україна розраховує в листопаді почати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 мільярдів доларів.

На початку жовтня 2022 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтримав виділення Україні близько 1,3 млрд доларів.

13 жовтня 2022 року екстрене фінансування від МВФ у розмірі $1,3 мільярда надійшло в Україну.

17 жовтня МВФ розпочав роботу над новою програмою з Україною. Раніше колишній голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 млрд доларів.

21 жовтня місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над обговоренням нової програми.

22 жовтня 2022 року в МВФ рекомендували Україні не знижувати податки.

22 листопада 2022 року в МВФ озвучили прогноз щодо стабілізації української економіки.

23 листопада Україна та МВФ досягнули домовленості про моніторингову програму із залученням Ради директорів фонду.

19 грудня Рада виконавчих директорів МВФ обговорила ухвалену керівництвом МВФ Моніторингову програму із залученням Ради фонду (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для України.

20 грудня 2022 року МВФ схвалив нову чотиримісячну програму для України.

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