Традиційно сезонні зростання цін йдуть до того моменту, поки не з'являються перші овочі з відкритого ґрунту з нашої території.

В Україні цьогоріч спад цін на овочі може припасти на кінець травня та початок літа.

Як повідомив в ефірі інформаційного телемарафону член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, близько третини парникових господарств України, з яких Запоріжжя – 11%, Херсонщина – 18-19%, цього року не поставлять свою продукцію на український ринок.

Водночас на роботі інших вітчизняних парникових господарств негативно позначились зимові блекаути. Оскільки, як зазначив експерт, кВт-год електроенергії в дизельному генераторі дорожча десь приблизно в 5 разів, аніж та, що отримується по мережі.

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"Імпорт дорогий, він везеться. Але він в будь-якому випадку не зможе стримати того росту цін, який є", – підкреслив Пендзин.

На його думку, цього року буде тепла рання весна, що в кінцевому результаті сприятиме прискоренню зниження цін на овочі.

"В нас традиційно сезонні зростання цін ідуть до того моменту, поки не з'являються перші овочі з відкритого ґрунту з нашої території. Як правило, це червень. Якщо тепла весна, то це може бути і кінець травня та початок червня. Виходячи з тої погоди, яка є зараз, є надія, що цього року різке зниження цін на овочеву групу припаде на початок літа, може навіть на кінець весни", – прогнозує експерт.

Ціни на овочі в Україні - що варто знати

За даними Державної служби статистики, ціни на товари і послуги у 2022 році зросли майже на 23%. При цьому зростання цін на овочі склало 68,5%.

Зокрема, рекордно зросла вартість цибулі. До травня цибуля може подорожчати ще на 30%.

Також на українському ринку тривалий час спостерігається зростання цін на моркву.

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