При цьому помідор, ціна якого перевищує 100 грн за кг, не подешевшає до кінця травня.

Попри рекордне зростання цін на деякі овочі в Україні, їхня вартість ще зростатиме на третину.

Як повідомив голова ГО "Українська аграрна асамблея" Олександр Гапон в ефірі інформаційного телемарафону, ціни на ранні овочі щороку підвищуються навесні, проте в цьому році це посилює кілька факторів. Зокрема, втрачені 30% територій, де в тому числі вирощувались тепличні овочі. Тому зараз помідори їдуть переважно з Ізраїлю та Іспанії. При цьому Туреччина обмежила експорт помідорів через землетрус, який стався нещодавно, все це впливає на їхню ціну.

"Я думаю, що ціни до кінця травня не зміняться в менший бік. Я думаю, що зростання ще буде на деякі товарі навіть на 25-30%… Це проблема: зберігати їх ніде, навіть закупки не було. Навіть цибуля в цьому році виросла, таких цін, як зараз 50 грн, не було", - сказав він.

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Гапон зазначив, що на зростання ціни вплинуло і те, що в Україні немає центрів зберігання овочів, також багато років не розвивався напрямок тепличних овочів, які могли б "збити" ціни, адже навіть до повномасштбної війни орієнтація була на імпортні овочі.

Ціни на овочі в Україні - що варто знати

Державна служба статистики інформувала, що вартість товарів та послуг в Україні у 2022 році зросла більш як на 20%. Значно зросли ціни на овочі (майже на 70%). Вартість цибулі б'є рекорди і до травня цей продукт може подорожчати ще на 30%.

В супермаркетах вартість помідорів, наприклад, коливається від 100 до 300 грн за кілограм. Торік у цей період кілограм помідорів коштував на оптовому ринку 60 грн, а у 2021-му - лише 20 грн/кг.

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