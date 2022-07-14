Цінники лякають: чому дорожчають продукти харчування і що буде далі

В Україні протягом декількох місяців дорожчає продовольство, основною причиною чого є повномасштабна війна Росії проти України. УНІАН з’ясовував, чи варто чекати продовження підвищення цін на харчові продукти.

Українці продовжують гинути та потерпати від постійних тривог, які викликані жорстокою війною рашистів проти нашої країни. До цієї біди додається постійне зростання цін на харчі. Схудлі від зменшених доходів гаманці змушують українців підтягнути паски.

За даними Державної служби статистики, у червні цього року ціни на продукти харчування в Україні зросли на 28,3% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Зокрема, за рік найбільше здорожчали овочі - на 88,8%, хліб і хлібопродукти - на 34,1%, риба та рибні продукти - на 30,2%.

Занепокоєний подорожчанням продуктів пенсіонер Іван Дмитрович і раніше не міг собі дозволити купити деякі харчі, а зараз йому доводиться економити ще більше.

"Я тепер ходжу в супермаркет не так часто, а коли йду скуплятись, то намагають обирати продукти за знижками. Добре, що на дачі зараз є свіжа зелень, овочі, фрукти, то хоча б це купувати не доводиться", - розповів УНІАН київський пенсіонер.

А столична вчителька Віра Миколаївна говорить, що в цілях економії почала частіше готувати випічку вдома, аби не купувати щось до чаю в магазині.

Чому дорожчають харчі

Першопричиною підвищення вартості харчових продуктів в Україні є війна, яка привела за собою ряд факторів, які так або інакше підбурюють ціни до зростання.

"Основною причиною цього, об’єктивно, є війна, колосальні економічні втрати через російську агресію, та тимчасова окупація РФ приблизно 20% суверенної території України. Сюди слід додати руйнацію підприємств та інфраструктури. Загалом по Україні пошкоджено більше 24 тис. км доріг, залізнична інфраструктура. Падіння виробництва в промисловості становить 34%", - зазначили в коментарі УНІАН в Українському союзі промисловців і підприємців (УСПП).

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин додала, що продукти також дорожчають внаслідок значного зростання вартості енергоносіїв, палива, що збільшує собівартість виробництва та вартість доставки. А також через часткову девальвацію української гривні.

"Дякуючи тому, що Україна – велика аграрна країна, яка виробляє і повністю забезпечує себе практично повним спектром необхідних продуктів харчування, в умовах війни ціни на продукти харчування залишаються на прийнятному рівні", - підкреслила експерт.

Неминуче відображається на цінниках і підвищений попит на деяке продовольство, який періодично, хвилями прокочується по країні. Тобто люди свідомо створюють штучний дефіцит певних груп товарів і цим же самі створюють собі проблеми у вигляді високих цін. Згадаємо про проблеми з сіллю, якої дехто з наших знервованих громадян закупив на багато років наперед.

Наскільки здорожчало продовольство

В цілому всі категорії продовольства зазнали здорожчання особливо на початку війни. З налагодженням нової логістики та врівноваженням попиту ціни почали стабілізуватись. Зокрема, деякі овочі та фрукти зараз дещо здешевшали, що пов’язано з сезонністю цього товару.

Як зазначив кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, основне зростання цін спостерігалося в період березня-травня, коли ціни на продукти харчування зросли на 30-50%. Влітку спостерігається стабілізація і навіть певне зниження цін на деякі продукти харчування, зокрема овочі. Ціни на м'ясо та молоко стабілізувалися. Проте, зросли ціни на крупи та цукор.

"Ціна на молочні продукти та хліб з початку повномасштабного вторгнення Росії зросла в середньому на 15-25% в залежності від підгрупи товару. Ціни на м’ясо та крупи виросли в середньому на 5-10%. Фрукти та овочі в середньому здорожчали на 15%, бо наразі дуже велика їх частка імпортується по причині відсутності достатніх об’ємів в Україні", - поділилась підрахунками з УНІАН прес-служба мережі супермаркетів АТБ.

Як повідомили в компанії, найбільш постраждала категорія "Овочі та фрукти" через окупацію територій, де вирощувався основний обсяг цих продуктів. Наразі об’єму, що вирощується в Україні недостатньо, тому мережа АТБ вже 3 місяці більшість овочей та фруктів імпортує з Туреччини та Європи.

В УКАБ зазначили, що по мірі збільшення поставок ціни на фрукти та овочі дещо знижуються. Проте цього року ціни на овочі вищі, ніж минулого року, однак на фрукти – навпаки.

Восени чекаємо на нову хвилю зростання цін

Звісно що найближчим часом очікувати довоєнний рівень цін на продовольство не варто. Вартість харчів буде залежати, зокрема, від перебігу війни, налагодження логістичних шляхів, цін на енергоносії, а також стабільності гривні.

Як підкреслив Хмелевський, стабілізація та деяке зниження цін викликане сезонними факторами, а вже в жовтні-листопаді нас чекає відновлення зростання цін.

За прогнозами від АТБ, зростання цін на продукти триватиме і надалі, але вже повільніше і без різких стрибків.

"Причиною буде подальше подорожчання палива, тому що знищена паливна інфраструктура України, зростання вартості енергоресурсів і газу, а також зростання цін на добрива, що вплине на вартість кормів. Також наразі спостерігаємо зростання цін на пакувальні матеріали. А ціна на хліб буде залежати від врожаю, який вдасться зібрати", - зазначили в мережі.

Не зважаючи на цінове зростання, Україна буде забезпечена продовольством. І це – головне. Оскільки аграрії успішно провели весняну посівну і зараз виходять в поля для збору врожаю попри різні проблеми та загрози. А це значить, що в кінцевому результаті українці будуть з хлібом, м’ясом та молочкою.

Звісно високі ціни не можуть тішити, проте такі умови диктує нам непрохана, жахлива війна. Адже мирне небо і вільні українські землі дорогого варті.

Альона Кириченко