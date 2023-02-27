Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подешевшав на 15 копійок - до 39,40 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 20 копійок - до 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,90 грн/дол., євро - 40,40 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Війна в Україні та ситуація з валютою

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну, вже 21 травня 2022 року Нацбанк Укаїни скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн/дол.

Наприкінці лютого готівковий курс долара буде знаходитися у проміжку 39,5 - 41 грн/дол. Такий прогноз давав директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко.

Також аналітики заявляли, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень.

Водночас, економіст Олег Гетьман прогнозував, що навесні 2023 року курс долара в Україні продовжить падати, а гривня буде зміцнюватися.

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