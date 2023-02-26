Курс євро становить 41,60 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 39,55 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також не змінився і становить 41,60 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,05 грн/дол., євро – 40,60 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,16 грн.

Курс гривні в Україні під час війни - що відомо

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

При цьому економіст Данило Монін вважає, що курс долара в Україні навесні 2023 року навряд чи продемонструє якісь сильні коливання.

Своєю чергою директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозує, що амплітуда коливань готівкового курсу в березні буде не великою і залишиться в межах 39,5 - 41 гривень за один долар.

Вас також можуть зацікавити новини: