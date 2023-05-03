11 квітня 2023 року до парламенту внесли постанову, яка блокує повернення доплат військовослужбовцям.

Доплати українським військовим у розмірі 30 тисяч гривень вдасться повернути тільки в разі підвищення податків.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, зазначивши при цьому, що іншого способу повернути виплати на даний момент не існує.

"Питання 30 000 грн – це не підтримка армії. Тому що систему мотивації має визначати військове керівництво. Коли йде популізм таких масштабів, які важко стримати, я не буду підбирати слова, кажучи, що, можливо, ми подумаємо й порахуємо. Неможливо це порахувати і неможливо це профінансувати. Це можливо зробити тільки в ніші зміни до закону про бюджет. Ціна питання на рік – 170 млрд грн", - заявив міністр.

"Можна передбачити збільшення податків, в тому числі ПДВ на 4%, військовий збір – втричі. Тоді це можна профінансувати, інших варіантів не існує", – сказав Марченко, зазначивши при цьому, що зарплати військових, на відміну від бюджетного сектора, не фінансуються за рахунок міжнародної допомоги.

"Тому, збільшуючи витрати на армію, треба розуміти наслідки таких кроків. Ніхто про це чомусь не думає, коли голосує", - підсумував глава Мінфіну.

30 тисяч гривень для військових

Виплати в 100 тис. грн на місяць збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї, а 30 тис. грн виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

У той же час, якщо військовослужбовці знаходяться поза зоною бойових дій, в тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

10 квітня Верховна Рада проголосувала за те, щоб повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень. Йдеться про законопроект №8312.

Надбавку захисникам планують таким чином повернути за рахунок скорочення зарплат держслужбовцям і співробітникам державних підприємств.

11 квітня 2023 року до Верховної Ради внесли постанову, яка блокує повернення доплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям, поліцейським і посадовим особам служби цивільного захисту.

12 квітня 2023 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про те, що поправка, проголосована у Верховній Раді щодо повернення надбавок військовим, не гарантує проведення виплат.

2 травня 2023 року силовики попросили Верховну Раду України до кінця травня розробити законопроект з оплати праці військових. Раду просять відкласти проект про повернення 30 тисяч військовим.

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