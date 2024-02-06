Більшість республіканців підтримують виділення допомоги Києву, стверджує конгресмен.

Питання щодо виділення американської допомоги Україні не буде розглядатися, доки окремо не вирішиться проблема кордону США.

Про це заявив конгресмен-республіканець Тім Уолберг в коментарі для NV. За його прогнозом, законопроект про виділення допомоги Україні може бути проголосований протягом наступних двох місяців. Водночас він запевнив, що будь-яка допомога як для України, так і для Ізраїлю не буде надана, доки немає рішення стосовно кордону.

"Я не думаю, що будь-яка допомога для України чи навіть для Ізраїлю буде проголосована, доти, доки ми не проголосуємо за укріплення кордону. Поки він (президент США Джо Байден, - Ред.) цього не зробить, ми не зможемо рухатись вперед, навіть при тому, що ми хочемо підтримати Україну. Але ми брали відповідальність за захист нашої країни також", - заявив Уолберг.

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За його словами, більшість представників Республіканської партії підтримують виділення допомоги Україні: "Але зараз у нас є дві цілі - захистити наших людей в Америці і відкрити можливості для України та Ізраїлю. Я сподіваюсь, що допомога Україні буде проголосована у наступні два місяці, і ми будемо мати рішення за той час".

Допомога Україні від США - останні новини, які варто знати

У неділю, 4 лютого, Сенат США оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів - Ізраїлю і 20,2 млрд доларів - на підвищення безпеки на американському кордоні.

Як повідомляв УНІАН, американський Сенат може у середу, 7 лютого, схвалити законопроект з додатковою допомогою для України. Також стало відомо, що Джо Байден ветує проект закону, який підтримали республіканці з Палати представників (нижня палата Конгресу), в якому прописано виділення допомоги лише ізраїльській державі.

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