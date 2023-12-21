За словами Шмигаля, ці кошти допомагають виконувати соціальні зобов'язання.

Сьогодні, 21 грудня, Україна отримала 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Таким чином загальна бюджетна підтримка з боку Євросоюзу цьогоріч сягнула 18 млрд євро. Ці кошти допомагають нам зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов'язання", – заявив глава ряду.

Про виплату останнього траншу цьогорічної макрофінансової допомоги також повідомила у соцмережі X і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, зазначивши, що партнери мають і надалі підтримувати Україну.

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"Сьогодні ми виплачуємо Україні останні 1,5 мільярда євро з нашого 18-мільярдного пакету підтримки на 2023 рік. Ми повинні знайти угоду, щоб і надалі надавати Україні підтримку, необхідну їй для відновлення, відбудови та реформ. Ми стоїмо на боці нашого сусіда, друга і майбутнього члена", – зазначила вона.

Допомога Україні від ЄС

У листопаді 2023 року ЄС перерахував Україні передостанній транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

15 грудня на прес-конференції за підсумками дводенного засідання Європейської Ради у Брюсселі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що у найближчі дні Єврокомісія перерахує Україні ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги. За її словами, ці кошти допоможуть Україні профінансувати задоволення її потреб на початку 2024 року.

20 червня цього року Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент, який забезпечить послідовну та передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років, на загальну суму до 50 мільярдів євро.

При цьому, 15 грудня на саміті Євросоюзу у Брюсселі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у 50 млрд євро від ЄС.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування допомоги Україні. Він висловив впевненість, що Україна отримає зазначене фінансування попри вето Угорщини.

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