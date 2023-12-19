Щоб залишатися ефективним геополітичним гравцем, ЄС повинен знайти вихід із ситуації з Орбаном.

ЄС на минулому тижні зміг схвалити угоду про початок переговорів про членство з Україною, незважаючи на опір і погрози вето з боку прем'єр-міністра Угорщина Віктора Орбана. Однак Орбан все ж заблокував угоду ЄС про допомогу Києву на суму 50 мільярдів євро, поставивши під загрозу здатність України фінансувати війну з Росією.

Як пише Financial Times, щоб забезпечити приплив грошових коштів в Україну в 2024 році і щоб ЄС міг залишатися ефективним геополітичним гравцем, він повинен знайти способи вирішення своєї "проблеми Орбана".

Як зазначає видання, Орбаном в основному рухають гроші. Йому потрібні кошти ЄС, щоб підтримувати економіку Угорщини і забезпечувати свою підтримку. Прем'єр Угорщини минулого тижня намагався використати свою позицію з приводу України в якості важеля для розблокування заморожених коштів. Він також знає, що можливе членство Києва в ЄС скоротить фінансовий потік для Угорщини та інших країн Центральної Європи.

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"У Орбана немає бажання "залишати ЄС", як він заявив в інтерв'ю. Замість цього він хоче "взяти лідерство на себе" разом з союзниками-однодумцями. Однак минулого тижня стало ясно, наскільки далекий лідер Угорщини від цієї мети, особливо після зміни курсу Польщі і незважаючи на досягнення популістських лідерів і партій в інших країнах", - пише FT, відзначаючи, що в голосуванні з питання України проти Орбана виступили всі 26 лідерів ЄС.

Водночас, Орбан продовжує створювати перешкоди. Тому країнам ЄС слід подвоїти зусилля з використання наявних у них інструментів, щоб приборкати неправомірну поведінку з боку Угорщини та інших країн, які можуть піти тим же шляхом, зазначає видання, підкреслюючи, що не повинно бути ніяких "брудних" угод з розморожування подальших заблокованих грошей Угорщини без вагомої причини, навіть заради України, оскільки це анулює найнадійніший інструмент примусу ЄС.

Для фінансування Києва ЄС потрібно знайти інший шлях - через міжурядову угоду 26 держав. Обхідні шляхи можливі і щодо деяких інших політичних заходів - але не щодо розширення, де, як зазначив Орбан, вимога одностайності на кожному етапі створює для Угорщини безліч майбутніх шансів заблокувати прогрес України.

"Цей останній епізод ще раз оголив структурні проблеми з прийняттям рішень ЄС, які необхідно вирішувати зараз, коли в перспективі очікується подальше розширення. Більше рішень має прийматися кваліфікованою більшістю, і у "коаліцій бажаючих" має бути більше можливостей для просування вперед з ініціативами", - зазначає видання.

Держави ЄС навряд чи відмовляться від необхідності одностайності при прийнятті нових членів - хоча, можливо, воно може бути обмежене початком і закінченням процесу. Але в міру свого зростання ЄС не повинен допустити, щоб його функціонування було заручником невеликої меншини, підсумовує FT.

Позиція Угорщини в ЄС

Перед самітом Євросоюз розморозив для Угорщини 10 мільярдів євро, однак на позицію Віктора Орбана це не вплинуло.

За підсумками останнього саміту ЄС в Брюсселі Орбан не зміг заблокувати початок переговорів про членство України в блоці, але наклав вето на надання 50 млрд євро Києва.

Його рішення розкритикував Євросоюз. Так, постійний представник Литви в Європейському Союзі Арнольдас Пранцкевічюс запропонував Орбану вивести Угорщину з ЄС, якщо країна не поділяє спільних цінностей і прагнень Євросоюзу.

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