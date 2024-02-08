Консервативні оцінки невійськових потреб України становлять 3 млрд євро на місяць.

Затвердженої Євросоюзом допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро недостатньо, щоб задовольнити потреби країни. Про заявив голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт. За чотири роки нестача становитиме 22 млрд євро, пише The Guardian.

"Фінансування ЄС для України є недостатнім… Перше, що слід зазначити, це те, що консервативні оцінки невійськових потреб України становлять 3 млрд євро на місяць", – підкреслив високопоставлений депутат.

За його словами, це означає, що на рік потрібно 36 млрд євро. А в рамках затвердженої програми передбачено 50 млрд євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік.

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"В середньому 12,5 млрд євро будуть доступні для України щороку. Угода між ЄС та США полягає в тому, що кожен з них покриє половину потреб України, тобто по 18 млрд євро для ЄС та США", – додав Овертвельдт.

Таким чином, фонд для України буде щорічно недоотримувати щонайменше 5,5 млрд євро від зобов'язань, взятих на себе ЄС. За весь період 2024-27 років нестача становитиме 22 млрд євро.

Допомога ЄС для України

1 лютого країни Євросоюзу ухвалили одностайне рішення про виділення Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Згодом Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу. Очікується, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро має надійти в Україну вже в березні.

Однак експерти вже зазначали, що ще не висохло чорнило на угоді ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро, однак вже зараз ця сума здається незначною.

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