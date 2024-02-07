Головний дипломат ЄС розповів, що у військових академіях кількох країн-членів ЄС було підготовлено 40 тисяч українських солдат.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель наголошує, що допомагати Україні - це не про щедрість, а про турботу для Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав у Києві на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Високий представник ЄС наголосив, що Євросоюз загалом за майже два роки повномаштабної війни надав Україні допомоги на 88 млрд євро. На військову підтримку з цих коштів було спрямовано 28 млрд євро.

Відео дня

"Звісно, ми повинні робити більше та швидше", - наголосив Боррель.

Також, головний дипломат ЄС додав, що у військових академіях кількох країн-членів ЄС було підготовлено 40 тисяч українських солдат. Як сказав Боррель, добре підготовлений солдат - це порятунок життя.

"Ми домовились про створення умов з прискорення постачання боєприпасів і ракет. Це робочий прогрес. Він прискорюється. І до кінця року ми пожертвуємо Збройним силам України 1 мільйон 155 тисяч снарядів. Динаміка зростає. Від березня і до кінця року цільовий показник становить 631 тис", - наголосив Боррель.

Він уточнив, що постачання снарядів до України буде складатися з безплатних пожертвувань та комерційного експорту.

Високий представник ЄС також відзначив важливість об'єднання зусиль оборонної промисловості країн-членів ЄС та України для створення синергії та здатності виробляти більше зброї в Україні.

"І ми робимо це. Ми надаємо повного пріоритету поставкам в Україну, відкладаючи навіть поповнення запасів для наших армій і перенаправляючи експорт з третіх країн для того, аби виконати пріоритети, які Україна передає нашій оборонній промисловості", - сказав Боррель.

Він уточнив, що європейська оборонна промисловість збільшила виробничі спроможності на 40% з часу початку війни.

Боррель наголосив, що війна Росії проти України - це загроза для європейців.

"Ми повинні у нашій поведінці виявляти солідарність з вами не просто, аби продемонструвати солідарність з другом, але й в наших власних інтересів. І це те, що Європейці мають зрозуміти: що це не лише питання щедрості - це питання турботи про себе, бо ваша безпека - це наша безпека", - наголосив Боррель.

Він наголосив, що для того, аби виграти війну - треба виграти мир.

У цьому зв'язку, як пояснив Боррель, Україна має бути сильною державою, аби бути здатною виплачувати зарплати та пенсії. Також мають працювати усі державні служби під час війни.

"Це вимагає фінансової підтримки стільки ж, скільки й військової підтримки для того, аби виграти війну", - сказав Боррель.

Високий представник ЄС висловлює переконання, що до кінця місяця Європейський парламент і Рада ЄС остаточно схвалять пропозицію стосовно створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

Крім того, він сподівається, що до кінця лютого буде перезавантажено Європейський фонд миру, за допомогою якого робляться закупівлі зброї для України, аби можна було продовжувати надавати військову підтримку.

Боррель запевняє, що Євросоюз налаштований підтримувати Україну не за принципом "стільки, скільки потрібно", а за принципом "чого б це не коштувало", не в плані визначення часових рамок, а в плані кількості, якості та терміновості.

Допомога Україні від ЄС - деталі

1 лютого голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайноге рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Водночас, лідери Європейського Союзу очікують, що до початку березня 2024 року Рада ЄС підтримає пропозицію стосовно створення Фонду допомоги України як складової Європейського фонду миру, з якого здійснюються закупівлі зброї для України. Йдеться про спецфонд на період 2024-2027 років з щорічним виділенням по 5 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: