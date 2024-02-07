У Брюсселі зараз думають про альтернативні способи залучення коштів.

Ще не висохло чорнило на угоді ЄС про виділення Україні 50 мільярдів євро, однак вже зараз ця сума здається незначною. Фінансові потреби країни зростають з кожним днем, а війна з Росією тягнеться вже майже третій рік, пише Politico.

Зазначається, що ЄС покладався на США у підтримці України, але нездатність президента Джо Байдена проштовхнути через Конгрес пакет військової допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів посилює побоювання в колах ЄС, що блоку доведеться взяти на себе більшу частину витрат Києва.

Так, 50 мільярдів євро, виділених ЄС, мають бути використані до 2027 року, але МВФ оцінює дефіцит фінансування України у понад 40 мільярдів доларів лише цього року. Для Києва один з найбільших ризиків полягає в тому, що дефіцит допомоги, ймовірно, підштовхне його до інфляційного шляху друкування грошей.

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"50 мільярдів євро надходять з центрального бюджету ЄС, і хоча це ледве помітно в порівнянні з 1,074 трильйонами євро, які блок має в своїй казні на семирічний період, знайти вільні гроші в казні, призначеній для всього – від субсидування фермерів до будівництва доріг – дуже складно", – пише видання.

За словами журналістів, у Брюсселі зараз думають про альтернативні способи залучення коштів. Існує розуміння того, що в якийсь момент Києву, можливо, доведеться навчитися стояти на власних ногах.

"Україна повинна стати більш самодостатньою в майбутньому, оскільки вона не може продовжувати фінансувати половину свого бюджету за рахунок зовнішнього фінансування", – завив високопосадовець, який працює з Україною в ЄБРР Маттео Патроне.

Водночас один з планів залучення коштів, який розглядається США та іншими країнами, полягає у конфіскації заморожених активів РФ на суму понад 200 мільярдів євро. Однак три найбільші країни ЄС – Німеччина, Франція та Італія – вже виступають проти.

Зі свого боку Київ покладається на західні кредити і гранти для покриття основних соціальних витрат. Брюссель і Вашингтон були найбільшими фінансовими донорами України, кожен з яких виділив 27,5 млрд євро і 22,9 млрд євро від початку вторгнення Кремля. Цього року заплановане фінансування виглядає достатнім. Але сума, яку ЄС надасть Україні до 2027 року, може щороку зменшуватися, пише видання.

Зазначається, що міжнародні фінансові організації б'ють на сполох, що припинення західної підтримки України може призвести до катастрофи для країни, що потерпає від війни.

"Ця напруженість знову відкриє найбільшу лінію розлому в ЄС: Між тими, хто вважає, що Росія має бути переможена, і тими, хто хоче закінчити війну, навіть без перемоги України. Наразі останній табір - це трохи більше, ніж шепіт у коридорах влади, але їхні голоси стануть гучнішими в міру того, як зростатиме кількість законопроектів", – йдеться в публікації.

Допомога ЄС для України

1 лютого країни Євросоюзу ухвалили одностайне рішення про виділення Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Згодом Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу.

Очікується, що перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро має надійти в Україну вже в березні.

Водночас Сенат США 5 лютого оприлюднив документ, який передбачає двопартійну пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні та охорони кордону. Києву запропонували виділити більш як 60 мільярдів доларів. Однак республіканці готуються зірвати двопартійну угоду про допомогу США Україні.

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