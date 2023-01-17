Китай зіткнувся з системною кризою, в якій демографічний спад йде поряд з уповільненням економіки.

Темпи економічного зростання в Китаї сповільнилися до найнижчих показників за останні півстоліття. Всьому виною жорсткі карантинні обмеження і спад на ринку нерухомості, пише Reuters.

Так, за підсумками 2022 року ВВП Китаю зріс на 3%, що майже вдвічі нижче від початкових очікувань на рівні близько 5,5% і різко контрастує з темпами зростання у 2021 році, коли економіка зросла на 8,4%.

Видання зазначає, що, якщо не брати до уваги показники 2020 року, коли через початок епідемії COVID зростання економіки Китаю склало всього 2,2%, то показники 2022 року виявляться найгіршими для країни з 1976 року - останнього року руйнівної "культурної революції".

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Аналітики вважають, що саме ця ситуація в економіці змусила владу Китаю раптово і різко скасувати більшість карантинних обмежень наприкінці року. Але навіть це не дозволило наростити темпи зростання економіки.

Ситуація в Китаї - останні новини

У Китаї вперше за 60 років зафіксовано скорочення загальної чисельності населення. За минулий рік китайців стало менше на 850 тисяч осіб.

Ймовірно, свій внесок у демографічну ситуацію зробила епідемія коронавірусу. Наприкінці року країну накрила потужна хвиля заражень, яка вбила за місяць 60 тисяч людей.

На тлі економічних проблем і внутрішньополітичної напруженості Пекін почав промацувати грунт на предмет поліпшення відносин із Заходом і ослаблення зв'язків з РФ.

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