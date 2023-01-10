Невдала військова авантюра Росії в Україні значно знизила віддачу Пекіна від інвестицій в його двосторонні відносини з Москвою.

Китай має намір поліпшити дипломатичні відносини з країнами Заходу. Основна увага буде приділятися зв'язкам з Європою.

Відносини Китаю із Заходом, зокрема з ЄС, постраждали через те, що Пекін підтримував свого партнера Росію протягом усієї війни Москви проти України, пише Financial Times.

"Дипломатично Пекін сподівається, що не стане суперником кожної західної країни, і також він не хоче виглядати ізольованим на багатосторонніх форумах. Невдала військова авантюра Росії в Україні значно знизила віддачу Пекіна від інвестицій в його двосторонні відносини з Москвою", - говорить експерт з Китаю британського аналітичного центру Chatham House Ю Цзе.

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У той час, як лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін минулого місяця пообіцяли поглибити двосторонні відносини, кілька китайських чиновників у приватних бесідах із Financial Times прагнули внести ясність у стосунки між Пекіном і Москвою з українського питання.

"Путін збожеволів. Рішення про вторгнення було прийнято дуже невеликою групою людей. Китай не повинен просто слідувати за Росією", - говорить один китайський чиновник на умовах анонімності.

Відправною точкою дипломатичного перезавантаження Сі Цзіньпіна є переоцінка в Пекіні переваг його тісних відносин із Москвою, пише FT. Китай тепер розуміє ймовірність того, що Росії не вдасться здолати Україну. Москва вийде з конфлікту "другорядною державою", яка, за словами китайських офіційних осіб, значно ослабла в економічному і дипломатичному відношенні на світовій арені.

Крім того, попри всі публічні заяви про двосторонню дружбу, у приватних бесідах деякі китайські чиновники висловлюють, принаймні, деяку недовіру до самого Путіна.

П'ять китайських високопосадовців, знайомих із цим питанням, у різний час за останні дев'ять місяців повідомили FT, що Москва не інформувала Пекін про свій намір почати повномасштабне вторгнення в Україну до того, як Путін віддав наказ про напад.

Такі погляди розходяться з враженням, створеним спільною заявою Китаю і Росії 4 лютого після зустрічі Сі і Путіна в Пекіні - усього за 20 днів до того, як Росія напала на Україну. Тоді лідери країн заявили, що "у китайсько-російського співробітництва немає обмежень... немає заборонених зон".

Один китайський чиновник повідомив FT, що найбільше, що Путін зміг тоді повідомити Сі Цзіньпіну, це сказати, що Росія "не виключає прийняття будь-яких можливих заходів, якщо східноукраїнські сепаратисти нападуть на російську територію і викличуть гуманітарні катастрофи". За словами чиновника, ця позиція була сприйнята китайською стороною як сигнал про можливу обмежену військову участь, а не тотальне вторгнення, яке почав Путін.

За словами китайських офіційних осіб, свідченням нерозуміння Китаєм ситуації стало пониження в посаді в червні Ле Юйчена, який на момент вторгнення був заступником міністра закордонних справ і головним експертом міністерства по Росії. "Ле був понижений на посаді на два рівні старшинства. Він був визнаний винним у провалі розвідки про вторгнення Росії", - сказав один чоловік, знайомий з цим питанням.

Китайські дипломати, які прагнуть відновити становище Китаю в Європі, у приватних бесідах стверджували, що Пекін не знав про намір Москви почати повномасштабне вторгнення.

Це лише один із напрямків більш широкої стратегії, спрямованої на ослаблення почуття ізоляції Китаю і запобігання ще більшого зближення Європи зі США. За словами китайських і європейських офіційних осіб, головна ідея Пекіна полягає в тому, щоб спробувати переконати європейських колег у тому, що він готовий використовувати тісні відносини з Москвою, щоб утримати Путіна від застосування ядерної зброї.

Сподівання на те, що Китай допоможе утримати Москву від застосування ядерної зброї, є потужним мотиватором у європейських столицях, кажуть європейські чиновники і аналітики.

"Китай завжди виступав би проти застосування ядерної зброї. Але коли Сі Цзіньпін говорить подібні речі європейським лідерам, він хоче підкреслити певну дистанційованість від Росії", - говорить Сьюзан Ширк, голова Китайського центру 21 століття в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Ще одним аспектом стратегії Пекіна є позиціонування себе не тільки як потенційного миротворця, але і як сторону, готову взяти участь у будь-яких післявоєнних зусиллях із відновлення України.

Ще однією ознакою того, що Китай прагне пом'якшити свій антагонізм щодо Заходу, є відсторонення Чжао Ліцзяна, одного з найвідоміших дипломатів-воїнів, який часто публічно й жорстко критикував Захід.

Прагнучи налагодити відносини з європейськими країнами, Пекін наполягає на тому, щоб його європейські колеги погодилися з політикою "не роз'єднання", що свідчить про явну розбіжність із Вашингтоном, який прагне обмежити комерційні зв'язки США з Китаєм у певних областях, особливо щодо чутливих технологій.

"Китай усвідомив, що одночасно ворогував із занадто багатьма державами, особливо серед розвинених країн, які досі є його основними торговими та економічними партнерами. Тому він дуже старається встановити контакт з ЄС і ключовими європейськими країнами - Німеччиною, Францією, Італією та Іспанією, а також з азійськими союзниками Америки, такими як Японія і Південна Корея, і партнерами США, такими як В'єтнам", - говорить Жан-П'єр Кабестан, експерт з Китаю з Гонконгського баптистського університету.

ЄС є найбільшим торговим партнером Китаю, і в Пекіна величезне активне сальдо торгового балансу з блоком. Так само кілька провідних європейських компаній є одними з найбільших іноземних інвесторів Китаю.

Відносини Китаю з Росією і Заходом

Як повідомляв УНІАН, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу.

Китай не став офіційно приєднуватися до західних санкцій проти Росії, проте китайські компанії, побоюючись потрапити під вторинні санкції, де-факто обмежили або припинили поставки багатьох підсанкційних товарів. За словами екс-посла США і члена санкційної групи "Єрмак-Макфол" Майкла Макфола, Китай, якого Кремль вважає "другом", непублічно підтримує санкції проти Росії, відмовляється їй допомагати і надавати технології.

Нещодавно новий посол КНР у Європейському Союзі Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини з Європою. Пекін опинився в ситуації, де потрібно "обирати між друзями".

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що Китай не планує підтримувати Росію у війні в Україні. За його словами, Китай також не хоче посилювати свою конфронтацію зі США. Пекін побачив, що захід не такий слабкий, як йому здавалося.

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