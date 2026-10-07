Війна триватиме у 2027 році: Світовий банк різко погіршив прогноз для економіки України

На 2028 рік банк прогнозує прискорення зростання ВВП до 3%.

Світовий банк різко погіршив прогноз зростання економіки України на наступний рік. Очікується, що ВВП зросте лише на 1,5% у 2027 році проти 4% попереднього прогнозу, ідеться у звіті Світового банку "Економічний огляд Європи та Центральної Азії".

Причиною погіршення прогнозу стало, зокрема, посилення атак на критичну інфраструктуру та нове припущення Світового банку, що активні бойові дії триватимуть протягом усього 2027 року. Раніше Банк припускав, що війна завершиться до кінця 2026 року.

У 2026 році економіка України, за оцінкою Світового банку, зросте лише на 1,2% – це буде найповільніший темп за чотири роки. На 2027 рік прогнозується дещо швидше зростання – 1,5%, однак відновлення буде значно слабшим, ніж очікувалося раніше. При цьому на 2028 рік Світовий банк поки що прогнозує прискорення зростання ВВП до 3%.

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Серед факторів, які стримують економічне зростання, Банк називає дефіцит робочої сили та високі витрати на енергію. Додатковий тиск створюють пошкодження виробничих потужностей, портів, складів і транспортної інфраструктури. Через це скорочуються можливості для експорту. Зокрема, більш складний доступ до ринків ЄС та погіршення безпекової ситуації в Чорному морі негативно впливають на поставки української продукції за кордон.

До початку вересня в Україні зібрали 32 млн тонн зернових, що на 13% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Водночас експорт зерна скоротився на 14% у річному вимірі через погіршення безпекової ситуації в Чорному морі та відновлення імпортних квот ЄС. У серпні експорт сільськогосподарської продукції з України скоротився до 1,5 млн тонн, що на 60% менше, ніж роком раніше. При цьому обсяги відвантажень через чорноморські порти впали на 95%.

Окремим ризиком для економіки у 2027 році Світовий банк називає забезпечення зовнішнього фінансування. Значні потреби України досі повністю не покриті, а переговори з міжнародними партнерами тривають.

Економіка України - останні новини

У червні ЄБРР знизив прогноз зростання реального ВВП України на цей рік до 2,2%, порівняно з 2,5%, очікуваними у лютому.

Національний банк у липні поліпшив прогноз зростання економіки України на 2026 рік з 1,3% до 1,8%.

В Організації економічного співробітництва та розвитку очікують, що темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році.

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