Економіка України зростатиме повільно, але швидше за російську: свіжий прогноз

Темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році.

Економіка України у 2026–2027 роках демонструватиме помірне відновлення на тлі війни, тоді як Росія залишатиметься у фазі слабкого зростання та поступового уповільнення. Про це йдеться в оновленому прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

ОЕСР очікує, що у 2026–2027 роках економічна динаміка України залишатиметься позитивною, але стриманою через наслідки війни, дефіцит робочої сили та високу залежність від зовнішньої фінансової підтримки.

Згідно з прогнозом організації, темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році. Серед ключових ризиків – посилення атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також тривалі структурні обмеження економіки, зокрема дефіцит робочої сили.

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"Після спаду на початку 2026 року зростання, ймовірно, буде стриманим у найближчій перспективі через підвищення світових цін на енергоносії та збитки від російських атак на цивільну інфраструктуру", - ідеться у документі.

На цьому тлі Росія демонструє слабші показники. Після періоду воєнного перегріву її економіка суттєво сповільнилася: з приблизно 4,9% у 2024 році до близько 1% у 2025 році. За даними ОЕСР, у 2026 році російська економіка продовжить зростати повільними темпами через санкції, жорстку монетарну політику та обмеження на ринку праці.

Так, у 2026 році прогнозується зростання ВВП Росії на рівні лише 0,5%. У 2027 році темпи можуть дещо прискоритися до 0,8%, однак загальна динаміка залишатиметься слабкою порівняно з попередніми роками.

Економіка України - останні прогнози

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України на цей рік до 2,2%, порівняно з 2,5%, очікуваними у лютому.

У 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки. Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%. Світовий банк у квітні також погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%.

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