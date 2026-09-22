Світовий банк перерахував Україні кошти для виплати пенсій: про яку суму йдеться

Наданню коштів посприяв уряд Канади.

В умовах значного дефіциту бюджету Україні вдалося залучити 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Кошти були залучені в межах програми Peace in Ukraine за домовленостями, досягнутими раніше в цьому місяці. Загальний обсяг цієї програми наразі складає вже 54,3 млрд доларів.

"Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України", – зазначає Корецький.

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Пенсії в Україні – головні новини

Тимчасовий дефіцит бюджетних коштів не має суттєво позначитися на здійсненні соціальних виплат, в тому числі пенсій. Можливі затримки не перевищуватимуть три-п’ять днів, вважає фінансовий аналітик Олексій Кущ. Економіст додає, що держава в будь-який момент може вдатися до грошової емісії з метою забезпечення пенсійних виплат.

В наступному році мінімальна пенсія в Україні зросте до 2878 грн. Це майже на 300 грн або на 10,9% більше, ніж в поточному році (2595 грн). Водночас споживчі ціни у 2027 році, за прогнозом уряду, зростуть у середньому на 8,6%.

З 1 березня Кабмін планує провести індексацію пенсій і підвищити доходи майже 10 млн українських пенсіонерів. Згідно з проєктом бюджету, до Пенсійного фонду буде спрямовано 292,82 млрд грн на пенсійне забезпечення. Даний обсяг перевищить на 41,51 млрд грн (+16,5%) пенсійні видатки з бюджету в 2026 році.

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