Не все так погано: Нацбанк переглянув прогноз щодо економіки

У 2027–2028 роках економічне зростання пришвидшиться до близько 3%.

Національний банк поліпшив прогноз зростання економіки України на 2026 рік з 1,3% до 1,8%. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Він повідомив, що у II кварталі зростання економіки відновилося завдяки поліпшенню стану енергосистеми та нарощуванню бюджетних видатків на тлі зниження невизначеності щодо зовнішньої допомоги. За оцінками НБУ, реальний ВВП у ІІ кварталі зріс на 0,8% рік до року.

"Суттєвішому зростанню економіки перешкоджають наслідки інтенсифікації атак Росії на логістичну інфраструктуру, зокрема блокування портів, а також на енергетику та об’єкти бізнесу", - сказав Пишний.

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За його словами, у другому півріччі економіка може пожвавитися завдяки пом'якшенню фіскальної політики та спрямуванню частини міжнародної допомоги на розвиток виробництва зброї в Україні, а також кращому, ніж торік, врожаю. У результаті НБУ поліпшив прогноз зростання реального ВВП на 2026 рік до 1,8%.

Також Пишний зазначив, що у 2027–2028 роках економічне зростання пришвидшиться до близько 3% завдяки збільшенню інвестицій у розбудову виробничих потужностей, зокрема ОПК, поступовій стабілізації енергетичного сектору, а також подальшому нарощуванню врожаїв і збереженню стійкого споживчого попиту.

Економіка Україні – головні новини

У квітні Національний банк погіршував свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%, зазначивши, що в 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки.

Економіка України у 2026–2027 роках демонструватиме помірне відновлення на тлі війни, йдеться в оновленому прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку. Очікується, що темпи зростання ВВП України сповільняться до 1% у 2026 році та до 0,8% у 2027 році.

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