ЄБРР погіршив прогноз для економіки України на 2026 рік

Прогноз на 2027 рік залишився незмінним за умови послаблення бойових дій і початку післявоєнної відбудови.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України на цей рік до 2,2%, порівняно з 2,5%, очікуваними у лютому.

Про це йдеться в оновленому звіті "Регіональні економічні перспективи". Водночас прогноз на 2027 рік залишився незмінним – 4% за умови послаблення бойових дій і початку масштабної післявоєнної відбудови.

У ЄБРР зазначають, що Україна зберігає макроекономічну стабільність навіть у п’ятий рік повномасштабної війни Росії проти України. Це підтримується значним і завчасно профінансованим зовнішнім фінансуванням.

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За оцінками банку, зростання ВВП України у 2025 році сповільнилося до 1,8% (проти очікуваних 2%), що пояснюється дефіцитом робочої сили, а також регулярними перебоями в електропостачанні та логістиці через атаки на енергетичну інфраструктуру.

ЄБРР також вказує на нове прискорення інфляції після періоду зниження – у січні 2026 року вона сповільнилася до 7,4%, однак згодом знову почала зростати. Додатковий тиск створює підвищення світових цін на енергоносії на тлі конфлікту на Близькому Сході, що збільшує витрати бізнесу та домогосподарств.

У банку додали, що вже мобілізовано понад 110 млрд євро зовнішнього фінансування на 2026–2027 роки, що має підтримати макрофінансову стабільність у короткостроковій перспективі.

Прогноз зростання ВВП України – інші новини

У 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки. Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%.

Уряд готує традиційний перегляд макроекономічного прогнозу в середині року, і показник зростання економіки на 2026 рік в ньому буде зменшений. Причиною погіршення прогнозу стали російські обстріли на початку року, повідомляв міністр економіки Олексій Соболев.

Світовий банк у квітні погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%.

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