Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне $42 млрд.

Міжнародна фінансова підтримка буде дуже важливою для збереження макрофінансової стабільності України в наступні роки з огляду на значні видатки на оборону. Так, для фінансування дефіциту бюджету 2024 року потрібно щонайменше $37 млрд.

Як зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, надходження фінансування сприяло зростанню міжнародних резервів до історично рекордного рівня, але подальша міжнародна підтримка залишається критично важливою.

"Очікується, що за підсумками цього року міжнародна допомога сягне $42 млрд…З огляду на значні видатки на оборону для фінансування дефіциту бюджету наступного року потрібно щонайменше $37 млрд. Навіть після завершення активних бойових дій високі потреби в зовнішньому фінансуванні зберігатимуться через обмежений експортний потенціал та суттєву потребу в імпорті для відбудови країни. Україні необхідно продовжувати успішну співпрацю з МВФ та іншими міжнародними партнерами", - наголосив Пишний.

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За його словами, з початку року Україна отримала майже $27 млрд у формі кредитів та грантів від міжнародних партнерів, що значно перевищило продаж валюти НБУ для балансування валютного ринку. Завдяки ритмічній зовнішній допомозі міжнародні резерви України на кінець червня сягнули історичного рекорду – $39 млрд. І за допомогою зовнішньої підтримки уряд мав змогу покривати значний дефіцит бюджету без звернення за емісійним фінансуванням.

Фінансове становище України

У червні золотовалютні резерви України сягнули найвищого показника за всю історію, збільшившись до майже $39 млрд. До цього результату максимальним був рівень, зафіксований 1 травня 2011 року – $38,352 млрд.

Протягом 2022 року золотовалютні резерви України зменшилися на 7,9% через здійснені валютні інтервенції з продажу валюти для підтримки курсу гривні.

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