Приблизно половину всіх видатків йде на сектор безпеки та оборони

У січні-червні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 870 мільярдів гривень, з яких 600 мільярдів – це податкові надходження, а 270 мільярдів – гранти від міжнародних партнерів.

Усього за підсумками перших шести місяців року до різних фондів держбюджету надійшли 1 трильйон 302 мільярди гривень податків, зборів та інших платежів, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В той же час видатки держбюджету у січні-червні склали 1 трильйон 784 мільярди гривень, з яких приблизно половину направили на сектор безпеки та оборони. На другому місці – соціальні програми підтримки.

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"За шість місяців цього року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 мільярд гривень. З цих коштів 136 мільярдів направили на пенсії та підтримку Пенсійного фонду. Було виплачено 23,1 мільярди гривень субсидій", - зазначив Шмигаль.

Іншими ключовими напрямками державних видатків були медицина, освіта та підтримка регіонів. "У першому кварталі цього року вдалося забезпечити середню зарплату лікарів на рівні майже 22 тисячі гривень. Тільки освітніх субвенцій для регіонів за шість місяців виплачено на суму понад 56 мільярдів гривень. З них вже 900 мільйонів направлено на облаштування бомбосховищ у школах і ще 600 млн грн – на закупівлю нових шкільних автобусів. Загальна сума субвенцій регіонам за цей час склала 92 млрд грн", - додав прем’єр.

Також він звернув увагу на суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. "За I півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 мільярдів гривень. Це на 42,5 мільярди гривень більше, ніж минулого року. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 мільярдів гривень", - сказав голова уряду.

Також він наголосив, що Кабінет міністрів бачить та чітко розуміє, як Україна пройде цей рік з точки зору фінансування дефіциту бюджету. Це дає можливість забезпечити макроекономічну та макрофінансову стійкість нашої держави.

"На наступний рік ми теж почали вже готуватися. Активно працюємо з партнерами. Насамперед із ЄС, країнами G7 та міжнародними фінансовими організаціями", - сказав Шмигаль.

Зважаючи на те, що Європейський союз запускає чотирирічну програму на 50 мільярдів євро, яка, зокрема, покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету України, уряд сьогодні створив Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки відповідного плану заходів.

Держбюджет України

Як повідомляв УНІАН, зовнішні потреби у фінансуванні дефіциту державного бюджету України у 2023 році становлять понад 42 мільярдів доларів. При цьому зовнішні запозичення та гранти не можуть направлятися на потреби оборони і безпеки, на це можна витрачати лише кошти від податків та залучені внутрішні запозичення від військових облігацій.

Основними фінансовими донорами України є Європейський союз, Сполучені Штати Америки та Міжнародний валютний фонд.

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