Маск заявив, що причина рекордного зростання споживчих цін криється в збільшенні грошової маси.

В економіці США вже почалася рецесія, яка може тривати від 12 до 18 місяців.

Таку думку було озвучено найбагатшою людиною планети Ілоном Маском, повідомляє Bloomberg.

Маск заявив, що причина рекордного зростання споживчих цін криється в збільшенні грошової маси.

"Реальна причина інфляції полягає в тому, що уряд надрукував хмару нових грошей. Це досить просто", - зазначив мільярдер.

Разом з тим, Маск впевнений, що найближчий рік буде досить складним.

"Потім знову почнеться економічне зростання. Умови, ймовірно, будуть важкими протягом року або може бути 12-18 місяців", — зазначив Маск.

Як пише видання, Федеральний резерв і опитані експерти не поділяють думку Маска.

За оцінкою Федерального резервного банку Атланти в першому кварталі економіка США скоротилася на 1,4%, але спад був викликаний рекордним дефіцитом зовнішньоторговельного балансу. У другому кварталі очікується зростання ВВП США приблизно на 1,8%.

Складений Bloomberg консенсус-прогноз передбачає, що ймовірність рецесії в США в найближчий рік складе близько 30%.

Ілон Маск і його допомога Україні:

24 лютого 2022 року почалося повномасштабне військове вторгнення Росії на територію незалежної України.

26 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до Ілона Маску з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету.

Маск погодився надати обладнання вже наступного дня. А перші партії станцій супутникового інтернету прибули вже 28 лютого.

Станом на 11 травня в Україну прибуло 10 тисяч станцій супутникового інтернету Starlink і за цим показником Україна стала одним зі світових лідерів.

11 травня Маск заявив про те, що російські хакери намагаються зламати Starlink.

Starlink - проект американської компанії SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку і запусків великої їх кількості в космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

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