У липні зафіксована базова інфляція на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.

У липні 2023 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,6% після зростання на 0,8% у червні, 0,5% у травні та 0,2% у квітні.

Як повідомляє Державна служба статистики, в липні зафіксована базова інфляція на нульовому рівні після дефляції 0,1% в червні і інфляції 0,3% в травні і 0,5% в квітні. З початку року інфляція в країні склала 4,0%, базова – 3,2%.

З урахуванням того, що в липні-2022 базова інфляція склала 1,2%, в річному вимірі за підсумками липня-2023 вона також знизилася до 12,3% c 13,7% за підсумками червня, 15,6% – за підсумками травня і 16,9% – за підсумками квітня.

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На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше (на 18,2%) подешевшали овочі. На 7,6-0,4% знизилися ціни на яйця, продукти переробки зернових, рис, фрукти, сало, соняшникову олію, кисломолочну продукцію.

На 1,4-0,5% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,7% переважно через підвищення цін на пальне та мастило на 7,3%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 0,3%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 5,8%.

Довідка УНІАН

Дефляція - це зниження середнього рівня цін на товари та послуги та збільшення купівельної спроможності грошей.

Йдеться про те, що в Україні знизилися споживчі ціни, які включають в себе сезонні товари, такі як фрукти і овочі. У той же час показник базової інфляції, який виключає сезонні товари, в липні в порівнянні з червнем склав 0%, отже навіть з урахуванням сезонності ціни в Україні перестали рости.

Інфляція під час війни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні до 15,5%. Уповільнення інфляції відбулося на тлі відновлення виробничих і логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

27 квітня 2023 року НБУ змінив прогноз інфляції на 2023 рік. Нацбанк очікував, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%.

Споживча інфляція у червні 2023 року сповільнилася до 12,8% у річному вимірі з 15,3% у травні.

В інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року повідомлялося про те, що інфляція в Україні сповільнюватиметься, а відновлення економіки прискориться, проте стрімкому уповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС, що, зокрема, негативно позначиться на врожаях окремих овочів та фруктів.

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