У НБУ зазначають, що стрімкому уповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС.

Інфляція в Україні сповільнюватиметься, а відновлення економіки прискориться, проте стрімкому уповільненню інфляції завадять наслідки підриву Каховської ГЕС, що, зокрема, негативно позначиться на врожаях окремих овочів та фруктів. Крім того, на споживчі ціни вплине і повернення довоєнного рівня оподаткування пального.

Про це йдеться інфляційному звіті НБУ за липень 2023 року. Регулятор зазначає, що споживча інфляція в 2023 році сповільниться до 10,6%, а базова - нижче 9%. "У 2023 році інфляція знизиться до 10,6%, а реальний ВВП зросте на 2,9%. У наступні роки інфляція надалі сповільнюватиметься, а відновлення економіки прискориться. Цей сценарій ґрунтується на припущенні про істотне зниження ризиків безпеки з середини 2024 року", - зазначають у Нацбанку.

Інфляція продовжить сповільнюватися в наступні роки. Після зниження ризиків безпеки очікується налагодження більш ефективних логістичних маршрутів і відновлення виробничих потужностей. Це сприятиме зменшенню витрат бізнесу та зростанню пропозиції товарів, зокрема продовольства. В результаті споживча інфляція в 2024 році знизиться до 8,5%, а базова - до 7%.

Відео дня

Збереження порівняно жорстких монетарних умов наблизить інфляцію до верхньої межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 п.п. у 2025 році, водночас базова інфляція знизиться до близько 3%. У післявоєнний період основний внесок у загальну інфляцію матиме коригування адміністративних цін і тарифів, яке, однак, буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням соціальної підтримки населення.

Регулятор уточнює, що в даних розрахунках враховані наслідки теракту РФ на Каховській ГЕС і припинення роботи "зернового коридору".

Інфляція в Україні під час війни

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні до 15,5%. Уповільнення інфляції відбулося на тлі відновлення виробничих і логістичних ланцюгів, в тому числі на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

27 квітня 2023 року НБУ змінив прогноз інфляції на 2023 рік. Нацбанк очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня. НБУ також прогнозував, що інфляція знизиться в 2024 році до 9,6%, а в 2025 році - до 6%

Споживча інфляція у червні 2023 року сповільнилася до 12,8% у річному вимірі з 15,3% у травні. На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,1%, проте за рік зростання склало 16,5%.

Вас також можуть зацікавити новини: