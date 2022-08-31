На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну показники зростання інфляції в єврозоні встановили новий рекорд.
Про це йдеться в попередньому звіті Євростату.
Індекс зростання споживчих цін в єврозоні в серпні 2022 року щодо серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.
Інфляція в серпні становитиме 9,1%, тоді як у липні становила 8,9%, що також було історичним максимумом.
За категоріями найбільше зросли ціни на енергоносії (38,3% - що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%), продукти харчування, алкоголь і тютюн (10,6%).
Війна в Україні та інфляція в єврозоні:
У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів.
Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.
Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.
У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло і продукти харчування. Індекс цін на бензин виріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.
1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.
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