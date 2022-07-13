Доки є загроза зупинки газу, євро може далі знижуватись.

12 липня євро вперше з осені 2002 року сягнув паритету з доларом, тобто коштував рівно $1. Цьогоріч європейська валюта втратила біля 12% своєї ціни відносно до долара.

Про це пише Forbes. Водночас індекс долара США зріс на 16% у річному обрахуванні по відношенню до кошика іноземних валют.

Євровалюта втрачає свої позиції на тлі прогнозів щодо розгортання економічної кризи у європейському регіоні. Ці побоювання посилились останнім часом через рішення Росії зупинити транспортування газу через "Північний потік-1" на 10 днів для сезонного ремонту.

Європейські уряди не виключають, що Москва зупинить поставку газу зовсім, у відповідь на підтримку України та санкції від ЄС. У свою чергу, це може призвести до сильного стрибка цін на енергоносії, які у Європі вже зросли на 380% порівняно з минулим роком.

Водночас, позиції долара посилює рішення Федеральної резервної системи США, що намагається приборкати рекордну інфляцію, підвищити ставки з 0,25-0,50% до 1,75%. Наступне засідання ФРС відбудеться в кінці липня і Fitch очікує, що американський регулятор підвищить ставки ще на 75 базисних пунктів. Тоді як Європейцький центробанк ще не підвищував процентні ставки, які знаходяться на рівні 0%.

Ще один каталізатор девальвації євро – негативні очікування європейських підприємців та несприятливі прогнози на наступні шість місяців. Так, індекс впевненості німецьких підприємств ZEW різко знизився у липні до 10-річного мінімуму. У червні цей показник був удвічі вищим.

Європейські бізнесмени побоюються, що через зупинку поставок газу будуть змушені скорочувати або навіть припинити власну діяльність. Доки є загроза зупинки газу, євро може далі знижуватись.

Не виключено, що через поглиблення економічних проблем єврозони євро впаде до $0,95, вважає фінансовий аналітик ICU Михайло Демків. Консенсус-прогноз Bloomberg на кінець року залишається на рівні $1,05/€. Втім, можливо його переглянуть, зазначає Демків.

Сильний долар у порівнянні з євро не надо вигідний для США. "Це може призвести до скорочення конкурентоздатності американської економіки порівняно з європейською", – говорить керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Як повідомляв УНІАН, курс євро до долара знаходиться на мінімумі за 20 років. Минулого тижня євро впав на 3,2% щодо долара, оскільки інвестори побоюються, що енергетична криза, викликана невизначеністю поставок газу з Росії, може схилити континент до рецесії.

Вас також можуть зацікавити новини: