Ціни на енергоносії в червні зросли майже на 42%.

У європейській зоні ціни на споживчі товари досягли рекордних висот. В червні інфляція зросла до 8,6% в річному обчисленні.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що ще в травні інфляція в єврозоні перетнула позначку в 8,1%. Тоді різке прискорення підвищення цін на харчові продукти та енергоносії в багатьох країнах компенсувало уповільнення інфляції в Німеччині, викликане державними субсидіями на транспорт і електроенергію.

Однак, у червні енергоносії подорожчали на 42%, оскільки Росія скоротила постачання природного газу до Європи. Ціни на харчові продукти, алкоголь і тютюн зросли на 8,9%.

Водночас базова інфляція, яка відображає темпи зростання цін, за винятком короткострокових коливань, сповільнилася з 3,8% у травні до 3,7% у червні.

Ціни на послуги сповільнилися до 3,4%, тоді як ціни на неенергетичні промислові товари продовжували прискорюватися до 4,3%.

Нагадаємо, в травні інфляція в США у річному вираженні склала 8,6%, що стало максимальним значенням з грудня 1981 року.

Вас також можуть зацікавити новини: