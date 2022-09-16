Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (2%) в 4,5 рази.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Єврозоні спостерігається зростання рівня інфляції.

Про це свідчать дані Eurostat.

Так інфляція в країнах єврозони в серпні збільшилися на 9,1% в річному вираженні, що стало максимальним показником за весь час спостережень.

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У липні інфляція в Єврозоні становила 8,9%.

Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (2%) в 4,5 раза.

Продукти харчування, алкоголь і тютюн подорожчали на 10,6% (прискорення в порівнянні з 9,8% в липні), промислові товари — на 5,1% (на 4,5% в липні), послуги подорожчали на 3,8% (на 3,7% в липні).

Найбільше зростання цін, за даними Eurostat, показали енергоресурси - плюс 38,6% порівняно з серпнем 2021 року. Проте, зростання цін на них сповільнилося в порівнянні з липнем (39,6%).

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв у серпні зросли на 4,3% у річному вираженні порівняно з 4% у липні.

У Євросоюзі в цілому інфляція в серпні прискорилася до 10,1% в річному вираженні з липневих 9,8%.

Найвища інфляція в ЄС зафіксована в Естонії (25,2%), Латвії (21,4%) і Литві (21,1%).

Найнижча - у Франції (6,6%), на Мальті (7%) і у Фінляндії (7,9%).

Війна в Україні та інфляція в єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок матиме вплив на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло і продукти харчування. Індекс цін на бензин виріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в єврозоні у серпні 2022 року щодо серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

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