Середньозважена ставка за іпотечними кредитами зросла з 8% до 14%.

Банки України в березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн, що в 4,4 рази менше за сумою, ніж у лютому.

Як повідомила прес-служба Національного банку, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

Зазначається, що про видачу нової іпотеки в березні поінформували 2 банки, які кредитували придбання житла виключно на вторинному ринку нерухомості.

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При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в березні 14%, тоді як у лютому складала 8,3%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано в Київський області – 14 договорів на загальну суму 16,1 млн грн (41% від загального обсягу).

Іпотечне кредитування в Україні

Як повідомляв УНІАН, банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 мільйона гривень, при цьому в січні 2023 року банки видали значно більше - 357 кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Програма доступної іпотеки "єОселя" запрацювала з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла можуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

21 грудня 2022 року програму "єОселя" запустили в застосунку "Дія". Другий етап програми доступної іпотеки розпочнеться з 2023 року і в ньому зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

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