Найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в Києві та Київський області.

Банки України в лютому 2023 року видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 мільйона гривень.

Як повідомили в Національному банку, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів.

"Про видачу нової іпотеки в лютому поінформували 4 банки, які переважно кредитували в межах державних програм підтримки кредитування виключно на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в лютому 8,3% (в січні - 7,5%)", - йдеться в повідомленні.

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У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано в Києві та Київський області - 51 договір на загальну суму 77,5 млн грн (46% від загального обсягу), у Рівненській області - 10 договорів на 12,5 млн грн (7%), у Вінницькій області - 7 договорів на 9,8 млн грн (6%).

При цьому слід зазначити, що в січні 2023 року банками було видано 357 кредитів на загальну суму 449,5 млн грн, що значно перевищує показники лютого.

Іпотека в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, обсяг нового іпотечного кредитування в Україні протягом 2022 року склав 2 тис. 9 договорів на загальну суму в 1,96 млрд грн, що порівняно з 2021 роком в 5,3 рази менше за кількістю договорів і в 4,3 рази в грошовому вимірі.

Програма доступної іпотеки "єОселя" запрацювала з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20% для купівлі житла можуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

21 грудня 2022 року програму "єОселя" запустили в застосунку "Дія". Другий етап програми доступної іпотеки розпочнеться з 2023 року і в ньому зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

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