За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб держава виплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) протягом 2 місяців.

В Україні продовжили програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Як йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, програму продовжено на 2023 рік. Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік становлять 308 млн грн при прогнозному працевлаштуванні 23 тис осіб.

"Рішення уряду передбачає доповнення механізмів фінансування Програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (у межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у повідомленні.

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"Запропоновані зміни дозволять продовжити в 2023 році реалізацію даної програми, яка є затребуваною серед роботодавців. Торік нею скористалися понад 10 тисяч підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців", - заявила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Підтримка внутрішніх переселенців в Україні:

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. Мета програми - прискорити адаптацію людей, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів, і підвищити рівень зайнятості серед населення, пояснили в уряді.

За кожну людину держава платитиме роботодавцю, який прийме її на роботу, по 6500 гривень протягом двох місяців.

Зокрема, у вересні в Мінекономіки повідомили, що держава компенсувала 122 млн грн підприємцям, які взяли на роботу 11 тис. внутрішньо переміщених осіб.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні на 4 листопада зареєстровано 4,8 мільйона внутрішніх переселенців. Уряд виплачує переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісяця по 2 тисячі гривень, а по 3 тисячі грн виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю.

У вересні Кабінет міністрів розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб. Право на компенсацію отримали не тільки державні та комунальні підприємства, а й юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

10 січня 2022 року Кабінет міністрів збільшив з 6500 до 6700 грн суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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