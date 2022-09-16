У Міністерстві очікують підтримку парламентом ще однієї ініціативи з надання компенсації бізнесу за працевлаштування окремих категорій громадян.

Держава компенсувала 122 млн грн підприємцям, які взяли на роботу 11 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України з посиланням на міністра Юлію Свириденко.

"Ми стимулюємо підприємців створювати робочі місця через надання державних грантів на початок і розвиток бізнесу. Розраховуємо, що це дозволить створити близько 300 тис.робочих місць", - сказала вона.

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За словами Свириденко, в Міністерстві очікують на підтримку парламентом ще однієї ініціативи про надання компенсації бізнесу за працевлаштування окремих категорій громадян, зокрема молоді на перше робоче місце, учасників бойових дій, одиноких батьків.

Війна в Україні та допомога бізнесу:

18 березня уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

З квітня Уряд запровадив програму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб - за кожного працевлаштованого держава виплачує підприємцю 6500 грн протягом двох місяців.

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгові кредити для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

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