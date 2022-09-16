Відтепер право на компенсацію матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші.

Кабінет міністрів розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначається, відтепер право на компенсацію матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

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"Ще одна принципова зміна: компенсація за прихисток ВПО не буде обчислюватися при нарахуванні субсидій на житлово-комунальні послуги як отриманий дохід. А значить – не вплине на розмір субсидії та не зменшить її. Цю новацію розробило Мінсоцполітики", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що розмір компенсації за прихисток внутрішніх переселенців на сьогодні складає 450 грн на місяць за кожну особу. З 1 жовтня ця сума подвоїться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що підприємці отримують компенсацію за працевлаштування переселенців. Держава вже компенсувала 122 мільйонів гривень.

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