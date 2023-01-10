Це має стимулювати бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет міністрів збільшив з 6500 до 6700 грн суму компенсації, яку роботодавці отримують за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, минулого року роботодавцям у межах цієї програми виплатили майже 199 млн грн.

"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їх працевлаштування - 6500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Тепер ухвалюємо рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6700 грн", - сказав Шмигаль.

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Голова уряду вважаэ, що таке зростання стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб.

Підтримка внутрішніх переселенців в Україні

Як повідомляв УНІАН, в Україні в межах програми з підтримки економіки навесні була запроваджена програма працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За кожну таку людину держава сплачуватиме роботодавцю, який прийме її на роботу, по 6500 гривень протягом двох місяців.

Зокрема, у вересні в Мінекономіки повідомили, що держава компенсувала 122 млн грн підприємцям, які взяли на роботу 11 тис. внутрішньо переміщених осіб.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні на 4 листопада зареєстровано 4,8 мільйона внутрішніх переселенців. Уряд виплачує переселенцям, які покинули місця активних бойових дій, щомісяця по 2 тисячі гривень, а по 3 тисячі гривень виплачуються на дітей та осіб з інвалідністю.

У вересні Кабінет міністрів розширив перелік закладів, які отримають компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять внутрішньо переміщених осіб. Право на компенсацію отримали не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації та інші. Всі, хто готовий прихистити внутрішніх переселенців.

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