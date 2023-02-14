Розширюється перелік товарів військового призначення, які можуть імпортуватися без дозволу Держслужби експортного контролю.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив постанову, яка максимально прискорить і спростить ввезення в Україну товарів військового призначення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економіки України, ця постанова розширює перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю.

"До нього, зокрема, додали наступні товарні позиції: БПЛА, їх комплектуючі, засоби управління; роботи, контролери роботів, спеціально призначені для військового використання; апаратура управління вогнем; камери, прилади нічного і телевізійного бачення, оптичні приціли для зброї" - йдеться в повідомленні,

Відео дня

Додано також наступні позиції:"Засоби зв'язку, Data Link, глушники, знімні обойми; парашути та параплани; засоби розмінування; обладнання радиопротиводействия або обладнання для боротьби з радиопротиводействием (у тому числі антидроновые рушниці); польові генератори, спеціально призначені" або модифіковані для військового використання; програмне забезпечення військового призначення, спеціалізоване обладнання для військової підготовки "або для імітації військових сценаріїв; технології для розробки, виробництва, ремонту виробів військового призначення".

Також постанова надає можливість при необхідності отримати міжнародний імпортний сертифікат або інший документ про гарантії по зазначеній групі товарів від Державної служби експортного контролю.

Держбюджет-2023

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

2 лютого 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що для покриття дефіциту держбюджету потрібні ще $10 мільярдів.

7 лютого 2023 року Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023.

Вас також можуть зацікавити новини: