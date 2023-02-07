Передбачається збільшення видатків бюджету на загальну суму 5,5 млрд грн.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

Як повідомляється на сайті парламенту, за відповідне рішення проголосували 266 нардепів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, законопроектом запропоновано виділити кошти на Мінвідновлення, передати йому розпорядників та бюджетні програми Мінрегіону та Мінінфраструктури, а також передати до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд грн) від Мінфіну Мінвідновленню.

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Крім цього, передбачається збільшення видатків бюджету на загальну суму 5,5 млрд грн. З них - 1,35 млрд грн на нову бюджетну програму з реконструкції або модернізації трьох лікарень (Охматдит, університетської клініки в Києві та реабілітаційного центру у Львові). Кошти будуть залучені за рахунок кредиту від уряду Австрії.

Також 1,12 млрд грн планується витратити на програму відновлення мостів (кредит уряду Великобританії), а 1,28 млрд грн – на гранти для малого та мікробізнесу зі сфери переробки (за рахунок повернення до державного бюджету коштів від Фонду безробіття).

Держбюджет-2023:

3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.

2 лютого 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що для покриття дефіциту держбюджету потрібні ще $10 мільярдів.

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