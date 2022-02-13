У 2020 році Росія була четвертою за величиною країною-отримувачем таких товарів з Німеччини.

Після окупації Криму німецькі компанії продовжили масово постачати до Росії товари, які можна використовувати у військових цілях, зі схвалення федеральної влади та усупереч санкціям ЄС.

Про це йдеться у матеріалі WELT AM SONNTAG.

Зазначається, що у 2020-му Мінфін або підпорядковане йому Федеральне управління економіки та експортного контролю видало 673 ліцензії на експорт так званих товарів подвійного призначення у країну призначення Росію загальною вартістю у майже 366 мільйонів євро.

Товари подвійного призначення – це товари, які можуть використовуватися як у цивільних, так й у військових цілях. До них належить техніка, яку можна використовувати у виробництві зброї, технологій для авіабудівництва і деяких хімічних речовин.

Видання зауважує надиво великий обсяг цих поставок з ФРН, оскільки з моменту окупації Росією Криму, згідно з європейським законодавством, до експорту в Росію застосовуються суворіші критерії. "Тому виникає питання, чи достатньо ретельно перевіряють це німецькі органи", - йдеться у матеріалі.

У 2021-му уряду Німеччини вже ставили питання щодо експорту товарів подвійного призначення, проте Берлін відповів, що перед тим, як переглядати рішення, треба переконатися, що ці товари використовуються у військових цілях.

Вказується, що у 2020 році Росія була четвертою за величиною країною-отримувачем таких товарів з Німеччини після Китаю, США і Бразилії.

РФ також була важливішою країною експорту, ніж, наприклад, Франція. Україна ж отримує лише невелику кількість товарів подвійного призначення. У 2020-му їхня вартість склала всього 17 мільйонів євро.

Німеччина була розкритикована європейськими партнерами після того, як публічно заявила про відмову постачати Україні оборонну зброю на тлі зростаючої загрози вторгнення Росії.

Крім того, ФРН також блокує передачу зброї німецького виробництва Україні своїми союзниками по НАТО.

Постачання зброї, на думку МЗС Німеччини, може спровокувати Москву до ескалації. Натомість Берлін вирішив відправити Україні так зване несмертоносне озброєння, зокрема, у вигляді 5 тисяч захисних шоломів.

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