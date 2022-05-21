Канада ввела додаткові санкції проти російських олігархів.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Канада ввела додаткові санкції проти російських олігархів у відповідь на агресію РФ проти України", - зазначив він.
За його словами, новими заходами передбачено обмеження для 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їх сімей і близьких соратників президента Росії.
Обмеження включають заборону на експорт цільових предметів розкоші в Росію, а також на їх імпорт з РФ.
Війна в Україні та позиція Канади:
Канада ввела санкції проти глави Центробанку РФ і доньок Путіна.
21 травня 2022 року стало відомо про те, що Канада виділить додаткову позику для України в розмірі 250 мільйонів канадських доларів.
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