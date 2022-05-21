Нова позика стане внеском у зусилля міжнародної спільноти, спрямовані допомогти Україні перемогти у війні з РФ.

Канада виділить додаткову позику для України у розмірі 250 мільйонів канадських доларів.

Про це йдеться у заяві на сайті уряду Канади.

"Канада і наші партнери з G7 об'єднані у нашій рішучості захищати міжнародний порядок, заснований на правилах, і підтримувати мужній народ України. Ми продовжимо працювати над притягненням Путіна і його прибічників до відповідальності за їхню незаконну війну, і забезпечувати Україну ресурсами, необхідними для перемоги. Нова позика є важливим внеском у ці критичні зусилля", - наголосила міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Вона оголосила про виділення додаткового кредиту у розмірі 250 мільйонів канадських доларів для України через спеціальний адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду.

При цьому сказано, що загалом цього року з врахуванням попередньої фінансової підтримки Канада зобов'язалася виділити 1.87 мільярдів доларів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Канада запровадила санкції проти голови Центробанку РФ та дочок Путіна.

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