Канада заморозить майно росіян, що потрапили під санкції, а також встановить заборону на будь-які угоди з ними.

Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти 14 фізосіб із Росії, включаючи бізнесменів та членів їхніх сімей - у переліку, зокрема, дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова та голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, пише "Економічна правда".

Під санкції потрапили голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, дочки президента РФ Путана Катерина Тихонова та Марія Воронцова, співвласники "Альфа-груп" Михайло Фрідман, Петро Авен, Герман Хан, віолончеліст та підприємець Сергій Ролдугін.

До списку також потрапили:

бізнесмен Михайло Гуцерієв;

підприємець Олександр Пономаренко;

голова наглядової ради інвестиційної групи Finstar Financial Group Олег Бойко;

президент Міжнародної групи компаній "АРЕТИ" Ігор Макаров;

колишній заступник голови Центробанку Олександр Торшин;

дружина глави МЗС Росії Марія Лаврова та його донька Катерина Винокурова.

"Зазначені особи є близькими соратниками російського режиму, які потрапили під санкції за сприяння порушенню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - наголошують в МЗС Канади.

"Дії Російської Федерації є серйозним порушенням міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи", - йдеться у заяві.

"Разом з партнерами ми продовжуватимемо змушувати російський режим нести витрати, а також далі змушуватимемо Росію нести відповідальність за свої дії. Вони мають відповісти за свої злочини", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Канада заморозить майно росіян, що потрапили під санкції, а також встановить заборону на будь-які угоди з ними. Крім того, їм заборонять в'їзд до країни.

Раніше Мінфін США впровадив санкції проти російських топ-чиновників.

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