Карантин вбиває. Малий та середній бізнес готові до протестів

Попри те, що Уряд не закриває на карантин одразу всі регіони країни, даючи таким чином бізнесу з "жовтих" зон потроху працювати, підприємці вже на межі й все більше їх готові виходити на протести. В "червоних" люди вже виходять на вулиці. Чи скоро у всіх урветься терпець?

Чернівецька область потрапила до «червоної» карантинної зони однією з перших в Україні. Наприкінці лютого область опинилась на межі коронавірусного колапсу. Як результат – з 1 березня в регіоні почали діяти суворі карантинні обмеження.

Чи не найбільше вони вдарили по власниках малого бізнесу, який спеціалізується на торгівлі непродовольчими товарами. Найбільший базар області – комунальний «Калинівський ринок», який годує десятки тисяч сімей жителів області, зачинили. На території «Калинки» ледь не цілодобово чергували правоохоронці, які стежили за дотриманням коронавірусних вимог. Були й випадки, коли підприємців просто не допускали до їхніх контейнерів.

Довго терпіти це співробітники ринку не захотіли. Тож у березні то під ратушею, то під приміщенням ОДА в Чернівцях ледь не щодня збиралися велелюдні акції протесту проти запровадженого локдауну. Активісти з-поміж продавців «Калинки» вимагали у представників місцевої влади дозволити торгівлю у непродовольчих секторах.

Закрити не можна обмежити

Чиновники Чернівецької ОДА відразу дали зрозуміти, що на компроміси з підприємцями не підуть. Мовляв, жодні послаблення карантину неможливі, поки Кабмін не ухвалить такі рішення. Водночас у міськраді спробувати знайти лазівку, щоб не розпалювати підприємців ще більше. У відповідній постанові Уряду йшлося про те, що найсуворіші карантинні обмеження встановлені виключно для «непродовольчих ринків». Юристи мерії зауважили, що «Калинівський ринок» не є таким, бо, за документами, його тип – «змішаний».

Звістку про відкриття «Калинки» підприємці супроводжували щасливими вигуками та гучними оплесками. Ринок запрацював, а правоохоронці перестали складати на підприємців протоколи за відчинені торгові контейнери. Та радість тривала недовго. 24 березня на «Калинівському» знову зачинили непродовольчі ряди - уряд знайшов управу на хитрощі «винахідників» з Чернівецької міськради.

«22 березня Кабмін вніс зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. В пункті 9 чітко прописано: «Заборонити в «червоній» карантинній зоні роботу ринків, крім продовольчих». З 24 березня 2021 року «Калинівський ринок» закритий на карантин», – повідомив гендиректор ринку Олег Гульпак.

На найбільшому ринку області зачинили всі входи та виходи, хоча доступ до контейнерів продавцям все ж надали. Втомлені від карантинних обмежень підприємці відновили свої акції протесту під Чернівецькою міськрадою. Втім, суворими обмеження, які супроводжувались контролем силовиків та Держпродспоживслужби, були лише перший тиждень. Чимдалі, тим більше «локдаун по-калинівськи» перетворювався у режим спокійної торгівлі, схожий на «докарантинні» часи.

Виглядає так, що місцеві правоохоронці та влада вже настільки втомилися «боротися» з торгівлею на цьому ринку під час посиленого карантину, що вирішили просто закрити на неї очі. Тож на минулих вихідних УНІАН міг спостерігати за сотнями відвідувачів ринку, які ходили поміж рядів без масок. Скупчення покупців на деяких секторах «Калинки» іноді були настільки тісними, що «прорватися» крізь натовп до виходу з базару було досить складним завданням. На деяких контейнерах висіли номінальні таблички «Видача онлайн-замовлень», хоча торгівля тут відбувається не обов’язково через замовлення в Інтернеті.

Підприємиця Тетяна, яка торгує дитячим взуттям, розповіла УНІАН, що дотримується карантинних вимог завжди – принаймні, у розмові з нами на ній була маска. Чернівчанка підкреслює, що зачинитися й не працювати у передвеликодній період не може. Адже зараз чи не єдиний час протягом року, коли можна заробити «копійку».

Акції протесту під міськрадою та ОДА жінка відвідувала кілька разів. І вважає, що тільки завдяки згуртованості підприємців «Калинки» вдалося досягнути змін.

«Якщо говорити про допомогу від влади… Міськрада на період локдауну нас звільняє від плати за користування контейнерами. Вважаю, що це – одна з перемог, здобутих на таких пікетах. А щодо держави, ну, 8 тисяч ми отримали в січні, – каже підприємниця. – Тепер обіцяють знову».

Скільки ще часу Калинівський ринок працюватиме у такому «напівлегальному» режимі, і чи не доведеться підприємцям незабаром знову пікетувати органи місцевої влади, ніхто не береться прогнозувати. Однак всі чекають на покращення епідеміологічної ситуації у Чернівецькій області та переведення її з «червоної» у «жовту» карантинну зону.

«Будемо боротися у правовому полі»

Відстояти своє право продовжити роботу на місцевих ринках, попри «червону» карантинну зону вдалося й миколаївським підприємцям. За словами адвоката та громадського діяча Андрія Толпенкіна, який захищає їхня інтереси, постанова Кабміну про обмеження роботи ринків суперечить Конституції, і тому є нікчемною. Адже обмежити роботу торговельних закладів можливо лише при запровадженні надзвичайного чи військового станів.

«Неможливо обмежувати конституційні права та свободи громадянина України підзаконними актами. Всі розуміють, що несправедливо, коли супермаркети з великим скупченням людей у закритому приміщенні працюють, а ринки на відкритому повітрі закриті. Це розуміють і представники місцевої влади, і представники поліції», - заявив адвокат.

Правозахисник пояснив, що в його команді багато юристів та адвокатів, які змогли пояснили місцевій поліції, що їхні дії під час блокування роботи ринків є незаконними.

«У нас є чіткі аргументи і всі вони – у правовому полі», - сказав правозахисник.

Як повідомив Толпенкін, наразі є рішення міськвиконкому, яке дозволяє працювати суб’єктам господарювання в Миколаєві.

«Ми звернулись до виконкому міськради, щоб вони підтримали роботу малого бізнесу під час карантину, і вони нас підтримали, ухваливши рішення «Про реалізацію права на працю суб’єктів господарювання на території міста Миколаєва в умовах карантину». Конституційне право не можливо обмежувати вибірково, тому що можуть виникнути негативні наслідки. Коли комусь можна торгувати, а комусь ні, це неправильно», - підкреслив правозахисник.

Зі слів адвоката, якщо відбуватиметься посилення карантинних заходів, підприємці готові виходити на акції протесту.

Своєю чергою підприємці непродовольчих ринків Одеси вперше почали виходити на акції протесту вже за тиждень після того, як місто опинилося в «червоній» карантинній зоні (це сталося 23 березня). Кілька десятків автомобілів, прикрашених плакатами «Разом ми сила» та «Карантин вбиває», проїхали вулицями міста. Як заявив організатор пробігу, керівник Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш, люди виступають не проти карантину як такого, а проти вибіркового локдауну, під час якого забороняють працювати малому та середньому бізнесу, але дають можливість функціонувати великим торговельним центрам, наприклад, «Епіцентру».

«Ми проти вибіркових заходів... Є бізнес, який працює, а є – якому заборонили. Ми хочемо знайти «золоту середину», за якої бізнес може працювати, дотримуючись карантинних заходів», - сказав Емельдеш.

Вибірковий карантин

Під «каток» найжорсткіших обмежень потрапив, зокрема, такий гігант як ТОВ «Промтоварний ринок» (знаменитий «7-й кілометр») – найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок в Європі. Тут працюють близько 60 тис людей, функціонують 15 тис торгових і складських об'єктів – магазини, павільйони, контейнери... Десятки тисяч відвідувачів (одеситів і жителів інших регіонів) з’їжджалися сюди, щоб зробити покупки – гуртом чи уроздріб. Зараз величезна територія практично безлюдна – товар відпускають лише за попереднім замовленням. Кажуть, на «точки» виходять не більше 10 відсотків співробітників, покупців майже немає.

За словами підприємців, Інтернет-замовлення ситуацію не рятують – обсяги продажів значно знизилися. Люди озлоблені й готові до крайнощів.

«Що за маячня, що ринки повинні закритися!? Малий бізнес і так вмирає через астрономічні ціни за оренду приміщення, через Пенсійний фонд і від того, що стало менше покупців – дуже погана відвідуваність! У нас і взимку, і влітку все відкрито – працюємо просто неба. Якщо держава хоче убезпечити людей від захворюваності, потрібно всі без винятку закрити магазини – там, де закритий простір, а не ринки», - вважає продавець тканин Андрій.

Працівники «7-го кілометра» вже виходили на акції протесту, перекриваючи дороги. Але у ситуацію втручалися правоохоронці, примушуючи протестуючих розблокувати проїжджу частину.

Голова всеукраїнської профспілки підприємців «ЄДНIСТЬ», підприємець ринку «7-й кілометр» Ольга Костенко переконана, що заходи, яких вживає влада, знищують малий і середній бізнес. Адже аналогічна ситуація складається й на відомому одеському ринку «Малиновський», на якому зосереджений продаж різних будматеріалів, сантехніки, меблів, дверей – все, що необхідно для ремонту і будівництва. Тисячі людей – підприємці, реалізатори, вантажники – залишилися без роботи. Торгові павільйони закриті, на територію пускають лише тих, хто повинен взяти конкретний товар і винести покупцеві, який зробив замовлення онлайн.

«По суті, багато з нас приречені на голодне існування. Ці 8 тис грн, які пообіцяв Уряд, – просто крихти, які ще й перепадають не всім. Ну, отримала я минулого місяця 8 тис грн, з яких 6 тис грн занесла до податкової... – розповіла УНІАН підприємниця Марина. - У нас взагалі складається враження, що той же «Епіцентр» під маркою локдауну гарно усуває конкурентів. Міркуйте самі – якщо у людей ремонт, будівництво, зупиняти роботи ніхто не буде. Але будівельний ринок закритий, а цей торговельний центр працює на повну котушку».

На кого немає управи

Варто зазначити, що на роботі багатьох кафе, ресторанів, нічних клубів «червона зона» також позначилась неоднаково. Так, поки підприємці непродовольчих ринків і магазинів думають, як вижити, власники розважальних закладів працюють за закритими дверима. Ба більше, навіть вступають в конфлікти з поліцією і представниками Держпродпотребслужби.

Один з таких скандальних прикладів мав місце в кафе Mash Taproom на вулиці Ланжеронівській в Одесі. Місцеві мешканці поскаржилися, що в закладі, який має бути закритим, вночі звучить гучна музика. На місце приїхали патрульні, однак, увійшовши до приміщення кафе, стали… бранцями його власників. Хазяїн закладу разом з сином закрили двері зсередини, і утримували копів. Очевидцями стали клієнти закладу і місцеві жителі... На Ланжеронівську прибули наряди поліції і співробітники ДСНС, які, щоб звільнити інспекторів, вирізали «болгаркою» частину вхідних дверей...

Власники інших закладів, скориставшись теплою погодою, виставили на вулицю столики і приймають гостей просто неба. І вони, як правило, не пустують.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, зважаючи на те, що власники розважальних закладів (нічних клубів, ресторанів) не дотримуються обмежувальних заходів, а епідеміологічна ситуація в місті залишається складною, карантин може бути посилено: «Чому ми не відключаємо їх від електрики, водопостачання, водовідведення?! Потрібно просто їх закривати... Я думаю, що тоді зрозуміють всю серйозність ситуації». На його думку, такі жорсткі дії будуть більш ефективні, ніж штрафи та рейди поліції.

Імітація підтримки

Зовсім інша ситуація складається, наприклад, в Чернігові. Тут масштабних акцій протесту підприємців проти карантинних обмежень не відбулося, хоча місто перебуває у «червоній» зоні карантину з 29 березня.

З 5 квітня на місцевому рівні схвалено рішення, згідно з яким, серед іншого, було заборонено роботу точок з продажу кави та закладів харчування навинос. Але вже наступного дня ці пункти прибрали. Хоча попередньо такі неординарні дії пояснювали тим, що «поблизу закладів однаково виникають скупчення людей і жодні пояснення не діють». Ніби біля однієї з точок продажу кави ввечері міський голова бачив чи не три десятки людей одразу.

З 8 квітня карантин у Чернігові знову посилили – тепер ходити на вулицях і скверах мешканці міста мають в масках, хоча поки особливого контролю за дотриманням цих вимог не спостерігається.

Продовольчі ринки наразі працюють – продавці в масках, прилавки «відгороджені» захисною плівкою, на вході відвідувачів теж просять надягати маски. Однак відкриті не всі торгові місця.

Ірина Березинець, підприємниця і голова громадської організації «Сяйво Сіверщини» розповіла УНІАН, що наразі у кожного є знайомі, які працюють в «ковідному» відділенні лікарень, або перебувають там на лікуванні, кожен знає реальну ситуацію.

«Однак підприємці Чернігівщини не розуміють, як закриття маленьких магазинчиків впливає на зупинку розповсюдження коронавірусної інфекції, - підкреслює вона. - Адже у великих торговельних мережах - «АТБ», «Сільпо», «Союз», «Квартал», «Екомаркет», «Велмарт» - відбувається скупчення покупців, дуже часто не дотримується дистанція».

Тож, на її думку, зараз більше йдеться про імітацію дій у боротьбі з коронавірусом та щодо підтримки малого і середнього бізнесу.

«Усі розуміють, що влада вдає, що бореться з розповсюдженням інфекції. Підприємці не можуть довго витримувати цю профанацію. Єдине, що тішить – це можливість не виплачувати найманим працівникам допомогу безпосередньо зі своєї кишені. Всі чекають 8 тис грн допомоги від держави, адже підприємцям не зменшують орендну плату за користування приміщеннями, не скасовують проценти за кредитним договорам і не зменшують податки. Ситуація нестабільна і непередбачувана, будь-коли може статися вибух», - прокоментувала Ірина Березинець.

Ось так виглядає локдаун по-українськи: одні стоять перед вибором – «померти від голоду чи коронавірусу», а інші, користуючись моментом, визначеними зв'язками та впливом, продовжують працювати, отримуючи, часом, непоганий прибуток.

Микола Кобилюк, Ірина Синельник, Лариса Козова, Артем Панасюк

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