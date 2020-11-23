"Корона" жадоби: хто в Україні заробляє надприбутки на пандемії COVID-19

Одних ковід-лихоманка затягує в боргове болото, інших підіймає на хвилю багатомільйонних надприбутків. На небезкоштовних ПЛР-тестах заробляють, в рази збільшуючи їх вартість. Але, через використання дешевих реагентів, з величезною ймовірністю пацієнт отримує невірний результат. Як наслідок – може не отримати потрібну медичну допомогу.

Киянці Аллі Орищенко 60 років. Вона перехворіла, але й досі оговтується. Жінка мала дуже складний перебіг. Був момент, коли її сину сказали: «Якщо динаміки протягом 72 годин не буде, чи виживе ваша мама, прогноз – 50 на 50».

COVID-19 вона поборола чудом. Точніше, завдяки лікарям реанімації. «Вони просто витягли мене з того світу», - розповідає жінка «Грошам».

І що для неї найдивніше – Алла спочатку мала негативний ПЛР-тест за 1800 гривень з приватної лабораторії!

«Я здала тест і на ранок прийшов результат, син забрав. Сказали, що результати негативні, ковіду у мене немає. Але симптоми у мене продовжувались ті самі, плюс задишка, ще більша слабкість. Я у вертикальному положенні взагалі не могла знаходитись…. Все було наскільки складно, що, коли ми додому поверталися з лабораторії, просто хотілося сісти на асфальт, бо не було сил», - згадує Алла Орищенко.

Те, що ПЛР-аналіз вона здавала в одній з популярних лабораторій, давало жінці надію на стопроцентно вірний результат. Але! Вона не знала того, що довідались «Гроші» в ході аналізу масиву даних Центру громадського здоров’я. Виявляється, «Діла» видає ледь не найбільше негативних результатів. Так, за даними Центру, «Діла» на 170 000 проведених тестів видала 88% негативних результатів, «ДНК-лабораторія» на 84 000 тестів – 87% негативних, «Ніколаб» - 68 000 тестів і 86% негативних, «Синево» - 76 000 тестів і 69% негативних тестів.

Гадаємо, не варто зайвий раз пояснювати, чим небезпечні для конкретної людини й оточуючих хибно негативні результати – це очевидно. Але чому взагалі можливі такі результати?

Відповідь, пояснюють експерти, криється в обладнанні і реагентах, на яких лабораторії проводять дослідження. Чим більш чутливий до вірусу реагент, тим точнішим буде результат. І навпаки.

Ми відвідали «Medlab», де забирають аналізи й передають в лабораторію «Ніколаб». У цій клініці, де тест коштує ледь не найбільше (1700 гривень), запевняють: реагенти європейські, з Австрії.

Втім, документів не показують – пропонують повірити на слово. Те саме – в іншому закладі. Де, до речі, і тестувалася пані Алла.

В «Ділі» нас переконують, що реактиви для тестування тут чи то американські, чи то німецькі. Аналогічно – обладнання.

Наступним тестуємо «Синево». Тут «Грошам» теж розповідають, що використовують австрійські реагенти. І це єдина столична лабораторія, що надала офіційний документ, який засвідчує якість.

«Ми дуже довго чекали, певний час не брали аналізів, пізніше за всіх почали, бо чекали саме на ці реагенти. Почали відразу з них, найкращих», - розповідають в «Синево».

Показово, що згодом представник цієї лабораторії погодився на офіційні коментарі – всі інші клініки чомусь мов води в рота набрали.

«В Україну з задоволенням потрапила і російська реагентика, достатньо дешева. За останніми даними, тест виходить по 60 грн. Тобто російська і китайська реагентика, яка не дісталася Євросоюзу», - розповів «Грошам» комерційний директор мережі лабораторій Микола Скавронський.

Саме ці дешеві реагенти низької якості, які імпортують, у середньому, по 60 гривень, масово дали – і досі дають! – хибно негативні результати.

«Гроші» проаналізували митну базу і сайт держзакупівель Прозоро і побачили, що найдешевші реагенти закуповують… державні лабораторії. Причому, купують просто у Росії! Наприклад, російська фірма «Вектор-Бест» завозить реагенти всього по 32 гривні за штуку (це митна вартість), а в МОЗ продає по 66 грн.

Такими «дешевками», до речі, ще донедавна не гребували – а деякі не гребують і зараз - і відомі приватні лабораторії, кажуть експерти. Лише в останні місяці, на щастя, ситуація в більшості змінилась – на користь європейських та американських реагентів. Вони дорожчі – але все одно коштують не більше 350 гривень за штуку. Як бачимо, аж ніяк не тисячу і тим більше не дві з половиною. Чому ж ціни на ПЛР у деяких лабораторіях такі захмарні?

За словами президента Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка, тест насправді коштує приблизно 700 гривень. Все інше – «виключно маркетинговий хід і виключно бізнес-процес». Тобто собівартість тесту – 700 гривень. І це за умови якщо і реагенти, і обладнання ТОП-рівня. Якщо ж везуть все дешеве, то і собівартість менша. Але ж з українців деруть втридорога!

«Якщо в якихось лабораторіях, які використовують не найпопулярніші реагенти, тести продають по 1,5 та 2 тис гривень, то накрутка і в десять разів», - каже Микола Скавронський.

«Гроші» складають ТОП-5 ділків цього ринку. Хто править за тест найбільше?

«Медіком» - 1920 грн

«Медіан» – 1600 грн

«Медлаб» – 1600 грн

«Євролаб» – 1450 грн

«Діла» – 1400 грн

Чому ціни саме такі? У лабораторії, яка робить найбільше в Україні тестів (в тому числі, робила тест пані Аллі), письмово пояснюють: до собівартості реагентів треба додати оренду, логістику, зарплати і навіть інвестиції!

Але це вже занадто, вважають самі пацієнти. «Дуже дорого, але шість днів чекати я не могла. Якщо здаєш цей тест, то він хоч показує, як лікувати людину», - розповідає «Грошам» пані Алла.

Так, обдиралово, але… не протизаконне, кажуть в Антимонопольному комітеті. Зловживань у ціноутворенні на ринку ПЛР-тестування АМКУ не бачить. Мовляв, учасники ринку гроші косять, але законів не порушують.

«Це ринок – він регулює ситуацію», - каже «Грошам» директор Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

Свій шлях до ковідного надприбутку проходять вже понад 40 приватних лабораторій, підрахували в АМКУ.

«Більшість встановлюють її на рівні 40%, а є декілька клінік у Києві, які встановлюють її на рівні 70%», - каже Олексій Хмельницький.

Та насправді 70 відсотків – це дріб’язок. Як «Гроші» пересвідчились в ході аналізу вартості реагентів з митних баз, дехто накручує і в 5, і в 7 разів! Економлячи, при цьому, на реагентах, ігноруючи якісні німецькі та американські, і обираючи замість них дешеві китайські та російські.

«В принципі, середня лабораторія, яка використовує не дуже популярні реагенти, може отримувати 30-40, і навіть до 50 млн грн», - каже комерційний директор мережі лабораторій Микола Скавронський.

І це – щомісяця!

Не вірите? Порахуємо. Наприклад, «Ніколаб», 2-го листопада проводить 1207 ПЛР-досліджень. Кожне по 740 грн. Виходить не зовсім скромних 893 тисячі 180 грн! Це за день!

Або 4-те листопада, «Медлаб» звітує про 1445 тестувань, множимо кількість на вартість - а це 1600 грн - маємо 2 млн 312 тис за день!

Наймасовіший тестувальник – «Діла», 4-те листопада. За всього лише один день клієнти заносять в лабораторію за тести 2 млн 844 тисячі грн! Виходить, що в середньому на місяць – понад 70 мільйонів гривень!

За час пандемії українці здали вже понад три з половиною мільйони ПЛР-тестів. Сумарно заплативши за них понад два з половиною мільярди гривень!

«Це гіперприбутки, які з’являються на хайпі, істериці та паніці», - каже Микола Скавронський.

Хто ж заробив на хворобі і паніці найбільше? У ТОПі - вже відомі компанії. Ті, що, нехай із різним рівнем об’єктивності, але тестують більше за інших. Отже, «ДНК-лабораторія» - 60 мільйонів гривень, «Ніколаб» розбагатів на 70 млн грн, «Синево» - 80 млн гривень. А найуспішніші ковід-бізнесмени країни - лідер з великим відривом – «Діла» – отримала майже 250 млн гривень.

… Хтось йде здавати ПЛР-тест уперше, хтось вдруге (а є й такі українці, які до лабораторій вже ходять, як на роботу). І гроші з кишень українців – через другу хвилю пандемії і через паніку, яку вона викликає, сиплються швидше, ніж осіннє листя з дерев.

Олена Берестенко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter