Кредити громадянам під 5 відсотків: чи здійсненна "Українська мрія"

Влада планує у 2022 році почати реалізовувати програму дешевого кредитування для громадян під красномовною назвою "Українська мрія". УНІАН намагався розібратися, на скільки реалістичне впровадження програми, хто та на які цілі зможе отримати кошти.

На сьогоднішній день вартість кредитів для українців у банках "кусається". Високі відсоткові ставки пересічним громадянам з мінімальною або навіть середньою зарплатою практично не залишають шансів придбати квартиру чи автомобіль.

А якщо і вдається, то переплата настільки шалена, що за сплачені кошти разом з відсотками можна придбати не однокімнатну, а багатокімнатну квартиру з ремонтом.

Влада пробує виправити ситуацію, анонсувавши спеціальну державну програму доступних для українців кредитів з красномовною назвою "Українська мрія" уже з наступного року.

"Незабаром ми запускаємо програму "Українська мрія", за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5 відсотків у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії", - пообіцяв президент Володимир Зеленський.

З першого погляду, суть майбутньої державної програми дуже проста: якщо чесно сплачуєш податки, то зможеш взяти кредит у банку на визначені потреби під невеликий відсоток, якщо ухиляєшся від сплати, то дешевого кредиту не буде.

Проте не все так просто, як здається, оскільки незрозуміло, хто і як буде перевіряти доброчесність громадян, де брати кошти на реалізацію масштабної програми, а також яким буде вплив інфляції та інших ризиків?

УНІАН розпитав експертів та учасників банківського ринку: які переваги може мати державна програма дешевого кредитування громадян, а також, які фактори можуть завадити їй або звести увесь позитивний вплив нанівець.

Переваги програми

За словами економічних експертів, позитивний вплив програми полягає у тому, що вона буде додатково мотивувати громадян чесно сплачувати податки, щоб отримати можливість взяти пільговий кредит і виплатити його за декілька років, а також буде сприяти розвитку бізнесу, у якого з’явиться більше платоспроможних клієнтів.

"Найкращим позитивним наслідком повинно бути - здійснення мрії. Доступний кредит, грошові зобов'язання, які молода людина зможе виконати не за 20 років, а за п’ять, – звичайно, надихають. В цілому, можливість для молоді реалізовувати свої мрії і амбіції - це правильний крок", - зазначила адвокатка та керуюча партнерка юридичної компанії "Надійний правовий партнер" Анна Кухарчук.

При цьому, за словами заступника голови правління "Юнекс Банку" Олексія Карчажкіна, анонсована програма пільгового кредитування спрямована не так на підвищення добробуту громадян, як на стимулювання розвитку економіки.

"Це цілком реалістичний проект, який може принести величезну користь економіці. "Інвестиційні" напрями обрані абсолютно правильно. Кредитування купівлі нерухомості дасть поштовх всьому ринку, який за собою стимулюватиме розвиток багатьох суміжних галузей. Кредитування купівлі електромобілів – суто екологічна історія. Але цей трендовий напрямок сміливо можна назвати інвестицією в майбутнє. Зараз, коли весь світ нарощує інвестиції у вуглець-нейтральне виробництво, в Україні немає по-справжньому дієвих програм стимулювання покупки електромобілів", - зазначив банкір.

Ризики і як їх уникнути

Найбільш очевидна причина, чому таку програму дешевого кредитування важко реалізувати у сьогоднішніх умовах, це високий рівень інфляції, який за підсумками 2021 року прогнозується на рівні 10 відсотків У наступному році її очікують на рівні 6,7 відсотка.

У той же час кредити видають населенню у гривнях, що для банків означає лише збитки. А в збиток собі ніхто працювати не буде. Тому необхідно відпрацювати систему державної компенсації банкам, які візьмуть участь у цій програмі, а також знайти на це гроші в державному бюджеті.

"Реалізувати це можливо лише за умови великих дотацій кредитної програми з боку держави. Лише за умов компенсації збитків банки будуть готові видавати гроші під 5 відсотків. Проте в економічній історії складно знайти приклад успішного використання масового кредитного пом'якшення. У окремих випадках такі програми могли бути успішними, але вони були спрямовані на вузьку категорію населення, а ресурс держави був значно більшим від теперішнього українського", - підкреслив економічний експерт Роман Бабіцький.

За словами заступника голови правління "Юнекс Банку" Олексія Карчажкіна, окрім можливої інфляційної динаміки, ризиком також є те, що програма вимагатиме значних обсягів вільних коштів, оскільки йдеться про кредитування досить ресурсомістких напрямків (іпотеку, купівлю електромобілів).

"Думаю, знайти ці кошти у бюджеті нереально. Це означає, що з високою ймовірністю проект реалізовуватиметься у співпраці банками за прикладом програми 5-7-9. Тобто фінустанова буде в межах встановлених обмежень та відповідно до власної ризик-політики кредитувати позичальників, а держава забезпечить компенсацію різниці між ринковою ставкою та анонсованими 5 відсотками річних", - сказав Карчажкін.

Він додав, що ще одним важливим ризиком програми є питання захисту прав кредиторів.

"Задіяні у програмі для бізнесу механізми цілком можна застосувати й на роздрібному ринку. Є, втім, питання ризиків. Проблема іпотеки в Україні пов'язана не лише з дорожнечею кредитів, хоча це є фундаментальною причиною. Є ще невирішені питання захисту прав кредитора. Тому шукати відповіді на питання захисту прав кредиторів, думаю, все ж таки доведеться", - підкреслив банкір.

Хто вони - "чесні" українці?

Відповідь на це запитання – найскладніша частина програми. Теоретично визначити добросовісних платників податків можна за допомогою непрямих методів, порівнявши доходи та витрати конкретного громадянина – такі ініціативи уряд анонсував і раніше.

Однак фактично ця система працює лише при оцінці дорогих активів, купівля яких, згідно із законом, реєструється та перебуває у зоні контролю держави.

"Звісно, в епоху цифровізації для цього існує кілька джерел, найперший з яких — сервіс Податкової служби. Але це не відміняє того, що є багато способів уникнути пильного нагляду податківців. Тут вже радше проблема у судовій системі, яка поки не працює належним чином. Без незалежного судочинства та прозорих баз неможливо буде прогнозувати, що гроші підуть у надійні руки", - підкреслив економічний експерт Роман Бабіцький.

За словами заступника голови правління "Юнекс Банку" Олексія Карчажкіна, головна проблема криється не у пошуку українців, які платять податки, а утому, чи має громадянин гарну кредитну історію.

"Справа в тому, що прямого зв’язку між дисциплінованістю позичальника та сплатою податків не існує. Людина, що є найманим працівником, з високою ймовірністю буде чесним платником податків. Хоча б тому, що податки за неї сплачує в бюджет роботодавець. При цьому та сама людина може мати вкрай негативну кредитну історію. Тобто використовувати виключно фактор сплати податків для надання дешевого кредиту - не найкраще рішення", - підкреслив він.

В цілому, навіть враховуючи усі ризики, можна стверджувати, що впровадження у нашій країні різноманітних програм доступного кредитування для населення – це крок у правильному напрямку. Громадяни західних країн уже десятки років мають можливість оформлювати іпотеку, купувати інше дороговартісне майно, відкривати власний бізнес тощо під низькі відсотки на терміни у десятки років. Чим українці гірші?

При цьому програма "Українська мрія" має бути дуже ретельно відпрацьована з економічної та організаційної точок зору. Має бути забезпечена стабільна податкова та фінансова політика, щоб українці почали довіряти державі та не боялися брати банківські кредити. Держава має досягти мети у значному зниженні інфляції.

І нарешті, майбутнім учасникам програми важливо отримати відповідь на актуальне питання: чи не зникне програма дешевого кредитування після того, як в Україні зміниться влада?

Богдан Слуцький