Курс гривні до євро сьогодні, 26 лютого, становить 42,00 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника - 39,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні також не змінився і становить 42,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,30 грн за дол., євро - 41,30 грн за євро.

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Нагадаємо, 25 лютого курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зміцнився на 5 копійок (до 39,80 грн/дол). Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 39,30 грн за дол.

Курс валют в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, до повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. Однак з початку війни Національний банк зафіксував на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні відразу на 25% - до 36,57 грн/дол. Але залишив його фіксованим.

Також НБУ з 24 лютого 2022 року обмежив продаж валюти населенню та звпровадив інші обмеження. Проте вже 21 травня регулятор скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. До цього відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Курс долара в Україні - прогнози

Нагадаємо, на початку лютого голова НБУ Андрій Пишний розповів, що існує серйозна загроза для курсу гривні щодо до долара в 2023 році. Це може трапитися через надлишок грошової маси в банківській системі, який може опинитися на валютному ринку, що обвалить курс.

Утім, наразі експерти не вбачають загроз для різких змін на валютному ринку України. Так, економіст Данило Монін вважає, що курс долара в Україні навесні 2023 року навряд чи продемонструє якісь сильні коливання. За його словами, курс може почати стрімко зростати, тільки якщо будуть затримки із надходженнями фінансування.

А директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозує, що кінець лютого і початок березня ознаменуються збереженням "курсової рівноваги" в Україні. За його словами, готівковий курс долара продовжить утримуватися на рівні в 39,5-40,5 грн.

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