Андрій Пишний зазначив, що гроші повинні залишатися в українській банківській системі.

Існує серйозна загроза для курсу гривні по відношенню до долара в 2023 році. Через війну Національний банк України допустив надлишок грошової маси в банківській системі.

"Українська економіка має колосальний профіцит ліквідності, викликаний фінансуванням бюджету війни. Тільки НБУ за минулий рік надрукував для бюджету 400 млрд грн. І вся ця ліквідність зараз створює навіс, який загрожує курсовій стабільності", - розповів голови НБУ Андрія Пишного в інтерв'ю виданню Lb.ua.

За його словами, загрозу для гривні створює те, що гроші можуть опинитися на валютному ринку, що обвалить курс. Він зазначив, що важливо, щоб кошти залишалися в системі, тому Нацбанк зацікавлений у привабливій процентній ставці для банківських депозитів.

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"Адже якщо вам пропонують вклад в 10% річних, а інфляція 26%, ви думаєте: "Так, навіщо мені цей депозит, мороки більше, ніж прибутку". Але коли роблять пропозицію на рівні 20% - задумаєтеся і залишите гроші в банку", - пояснив глава НБУ.

Також він заявив, що банки більше не будуть отримувати значні прибутки неринковим способом і при цьому не пропонувати досить високі ставки за депозитами.

Курс гривні під час війни - що відомо

До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в країні діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року зафіксували на рівні 29,25 грн/дол.

Нацбанк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким продають готівкову іноземну валюту. Раніше курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня 2022 року НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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