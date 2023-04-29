Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,22 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,72 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 10 копійок - до 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,22 грн/дол., євро - 40,50 грн / євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,84 грн.

Курс долара днем раніше

Середній курс долара на чорному ринку станом на 28 квітня становив 37,87 грн, купити долари можна було в середньому по 37,78 грн. Євро можна було купити за 41,55 грн, продати – за 41,40 грн, що менше на 5 копійок, ніж днем раніше.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва 28 квітня знизився на 5 копійок - до 37,95 грн/дол. Щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня - 41,70 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна було за курсом 37,45 грн за дол., євро - 41,00 грн за євро.

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