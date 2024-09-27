Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,95 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 30 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,17 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також незначно зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 45,95 грн/євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,15/41,17 грн/дол., євро – 45,95/45,95 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,37 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 11 копійок і складає 46,39 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти становить – 46,23 грн/євро.

Курс долара у "ПриватБанку" 27 вересня знизився на 3 копійки і складає 41,47 грн за долар. Курс євро у фінустанові послабився на 5 копійок і становить 46,45 грн за євро.

При цьому начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що у перші дні жовтня будь-які суттєві зміни курсу валют малоймовірні: вони, скоріше, продовжать тенденції останнього тижня вересня.

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