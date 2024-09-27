Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,49 грн, євро – 46,51 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 27 вересня, знизився на 3 копійки і складає 41,47 грн за долар. Курс євро у фінустанові послабився на 5 копійок і становить 46,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,87 грн, євро – за курсом 45,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і знову складає 41,49 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також незмінний – 46,51 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва курс долара сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому, а продати долар можна за 41,37 грн. Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 11 копійок і складає 46,39 грн/євро. При цьому курс продажу європейської валюти – 46,23 грн/євро.

НБУ встановив на 27 вересня офіційний курс долара на рівні 41,21 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс Нацбанка щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,96 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки.

Слід зазначити, що голова НБУ Андрій Пишний заявив, що одна з головних функцій курсу валют в Україні - поглинання економічних шоків.

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